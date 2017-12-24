В Коломые от менингита умер мальчик

Ребенок посещал ясельную группу детского сада.

В Коломые от менингита умер мальчик
Фото: 112.international

В Коломые от менингита умер мальчик, который посещал ясельную группу местного детского сада. Об этом пишет издание "Галка".

"В четверг ребенок был здоров, в пятницу забрали в больницу, в реанимацию. Врачи делали все, что могли, но сегодня утром ребенок умер", - рассказала воспитательница детского сада.

Родители, дети которых ходят в это учреждение, обеспокоены и просят объяснений у медиков.

"На эту минуту детей с похожими симптомами нет ни в Коломыйской детской больнице, ни в областных учреждениях. Соответствующие службы проведут обследование вероятно контактных лиц. Для паники нет причин", - уверяет главный врач Коломыйской детской больницы Олег Токарчук.

Также врач сообщил, что из 48 проб, взятых в контактных с умершим ребенком лиц, в 15-ти подозрительной инфекции не обнаружили. Окончательные результаты остальных проб станут известны через три дня.

Напомним, в конце октября во Львове в инфекционную больницу попали пять детей с подозрением на менингит.


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