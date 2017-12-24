В коробках из-под обуви и чая женщина везла в оккупированный Донбасс драгоценностей на 200 тыс гривен

Нарушительницу задержали на контрольном пункте "Марьинка".

В коробках из-под обуви и чая женщина везла в оккупированный Донбасс драгоценностей на 200 тыс гривен
Фото: Госпогранслужба

Пограничники на КПВВ "Марьинка" задержали женщину, которая пыталась ввезти на неподконтрольную украинской власти территорию серебро и золото на 200 тыс. гривен. Об этом сообщает в Госпогранслужбе, передает УНН.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала на неконтролируемую территорию, обнаружили большое количество драгоценностей. В коробках из-под обуви и чая женщина скрыла ювелирные изделия стоимостью около 200 тыс. грн ", - говорится в сообщении.

Сейчас гражданку и обнаруженный товар передан представителям ГФС для дальнейшего правового решения.

Напомним, ранее во Львовской области контрабандные сигареты пытались переправить дроном.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве произошел взрыв, есть пострадавшийВ Киеве произошел взрыв, есть пострадавший
В Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкоматаВ Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкомата
Сотрудница кафе в Харькове поскользнулась на мокром полу и погиблаСотрудница кафе в Харькове поскользнулась на мокром полу и погибла
В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)
Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»
Блок рекламы


Похожие новости
Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получит поддержку фонда EurimagesФильм "Донбасс" Сергея Лозницы получит поддержку фонда Eurimages
Уроженка Донбасса стала первой украинкой, покорившей 7 высочайших вершин мира (ВИДЕО)Уроженка Донбасса стала первой украинкой, покорившей 7 высочайших вершин мира (ВИДЕО)
Фильм "Киборги" собрал в прокате более 15 млн гривенФильм "Киборги" собрал в прокате более 15 млн гривен
В Киеве банда в балаклавах на улице отобрала у мужчины полмиллиона гривен и скрылась на автоВ Киеве банда в балаклавах на улице отобрала у мужчины полмиллиона гривен и скрылась на авто
В Сальвадоре женщина получила 30 лет тюрьмы за то, что родила мертвого ребенкаВ Сальвадоре женщина получила 30 лет тюрьмы за то, что родила мертвого ребенка
Мошенники, притворяясь банковскими работниками, выманили у киевлян 100 тыс гривенМошенники, притворяясь банковскими работниками, выманили у киевлян 100 тыс гривен
Киевсовет выделил 192 млн гривен на создание центра защиты животныхКиевсовет выделил 192 млн гривен на создание центра защиты животных
Суд назначил 30 миллионов гривен залога организатору "частной границы" на ЗакарпатьеСуд назначил 30 миллионов гривен залога организатору "частной границы" на Закарпатье
Полицейский, подозреваемый в грабежах на киевском вокзале, сбежал из-под домашнего арестаПолицейский, подозреваемый в грабежах на киевском вокзале, сбежал из-под домашнего ареста
Успешнее, чем «Дюнкерк»: Фильм «Киборги» собрал в первый прокатный уикенд 8,2 миллиона гривенУспешнее, чем «Дюнкерк»: Фильм «Киборги» собрал в первый прокатный уикенд 8,2 миллиона гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости