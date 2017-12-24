В коробках из-под обуви и чая женщина везла в оккупированный Донбасс драгоценностей на 200 тыс гривен

Нарушительницу задержали на контрольном пункте "Марьинка".

Фото: Госпогранслужба

Пограничники на КПВВ "Марьинка" задержали женщину, которая пыталась ввезти на неподконтрольную украинской власти территорию серебро и золото на 200 тыс. гривен. Об этом сообщает в Госпогранслужбе, передает УНН.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" пограничники Краматорского отряда совместно с работниками ГФС при осмотре транспортного средства, на котором гражданка Украины ехала на неконтролируемую территорию, обнаружили большое количество драгоценностей. В коробках из-под обуви и чая женщина скрыла ювелирные изделия стоимостью около 200 тыс. грн ", - говорится в сообщении.

Сейчас гражданку и обнаруженный товар передан представителям ГФС для дальнейшего правового решения.

Напомним, ранее во Львовской области контрабандные сигареты пытались переправить дроном.