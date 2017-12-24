В полиции назвали самый криминальный район столицы

В течение 2017 года больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщила полиция Киева на запрос УНН.

«По состоянию на 30 ноября 2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9 тыс. 564 преступления, раскрыто – 1 тыс.783. Наименее криминальным районом оказался Подольский – 2 тыс. 514 совершенных преступлений, 1 тыс.176 раскрытых», – говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали, что больше всего убийств было совершено в Дарницком районе Киева (17 случаев), больше всего изнасилований – в Деснянском и Шевченковском (по 3 случая); нанесение умышленных тяжких телесных повреждений – в Деснянском районе (27 случаев).

В Соломенском районе произошло больше всего разбойных нападений (80 случаев), в Днепровском – больше всего ограблений (594 случая), в Деснянском районе – краж (5016 случаев), а в Дарницком – больше всего незаконных завладений транспортными средствами (243 случая).


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