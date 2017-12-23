Названы самые кассовые фильмы 2017 года

Названы самые кассовые фильмы 2017 года

Определены фильмы 2017 года с наибольшими кассовыми сборами в мире на основе исследований авторитетного  портала IMDb.

В этом году на широкие экраны вышло огромное разнообразие захватывающих фильмов, которые привлекли в кинотеатры миллионы людей. В 2017 году самые крупные кассовые сборы собрала кинолента Красавица и Чудовище - более одного миллиарда долларов. НВ STYLE предлагает ознакомиться фильмами 2017 года, которые получили баснословные сборы со всего мира.

1. Красавица и Чудовище

Сборы: $1,26 млрд

2. Форсаж 8

Сборы: $1,23 млрд

3. Гадкий Я 3

Сборы: $1,03 млрд

4. Человек-паук. Возвращение домой

Сборы: $880 млн

5. Стражи Галактики

Сборы: $863 млн

 6. Тор: Рагнарек

Сборы: $841,8 млн

7. Чудо-женщина

Сборы: $821,8 млн

8. Пираты Карибского моря: Месть Салазара

Сборы: $794,8 млн

9. Оно

Сборы: $697,5 млн

10. Лига справедливости

Сборы: $635,9 млн 




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