Оползни на Филиппинах: число жертв выросло до 90

На юге Филиппин в результате оползней и наводнений после тропического шторма погибли около 90 человек.

Об этом сообщает Reuters .

По данным властей, все погибшие были с острова Минданао.

"Мы пытаемся подтвердить информацию о том, что фермерская деревня погребена под оползнем из-за сильных дождей, принесенных тайфуном", – сказал представитель властей города Табод.

Напомним, ранее сообщалось о 41 жертве оползней в Филиппинах.