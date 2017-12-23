Оползни на Филиппинах: число жертв выросло до 90

Оползни на Филиппинах: число жертв выросло до 90

На юге Филиппин в результате оползней и наводнений после тропического шторма погибли около 90 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным властей, все погибшие были с острова Минданао.

"Мы пытаемся подтвердить информацию о том, что фермерская деревня погребена под оползнем из-за сильных дождей, принесенных тайфуном", – сказал представитель властей города Табод.

Напомним, ранее сообщалось о 41 жертве оползней в Филиппинах.




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