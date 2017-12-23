Составлена карта праздничных локаций, куда пойти на Новый год и Рождество в Киеве

В Украине начинаются первые праздничные долгие выходные. В понедельник 25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово, которое уже в этом году стало официальным государственным выходным.

Українські Новини сделали карту праздничных локаций с фотографиями и описанием каждого события.

В Киеве массовые новогодние празднования начались в День святого Николая, когда на Софийской площади торжественно зажгли главную елку. Вместе с тем для киевлян и гостей города подготовлена насыщенная программа празднования Нового года и Рождества.

Как сообщалось, Киев выделил на новогодние праздники 4,5 млн грн. Половина из этих средств направлена на районы: на что пошли деньги.

Тем временем украинцы три недели подряд будут работать по четыре дня.