Составлена карта праздничных локаций, куда пойти на Новый год и Рождество в Киеве
В Украине начинаются первые праздничные долгие выходные. В понедельник 25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово, которое уже в этом году стало официальным государственным выходным.
В Киеве массовые новогодние празднования начались в День святого Николая, когда на Софийской площади торжественно зажгли главную елку. Вместе с тем для киевлян и гостей города подготовлена насыщенная программа празднования Нового года и Рождества.
Как сообщалось, Киев выделил на новогодние праздники 4,5 млн грн. Половина из этих средств направлена на районы: на что пошли деньги.
Тем временем украинцы три недели подряд будут работать по четыре дня.
19 декабря каждый район Киева открыл свою главную елку.
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