Составлена карта праздничных локаций, куда пойти на Новый год и Рождество в Киеве

Составлена карта праздничных локаций, куда пойти на Новый год и Рождество в Киеве

В Украине начинаются первые праздничные долгие выходные. В понедельник 25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество Христово, которое уже в этом году стало официальным государственным выходным.

Українські Новини сделали карту праздничных локаций с фотографиями и описанием каждого события.

В Киеве массовые новогодние празднования начались в День святого Николая, когда на Софийской площади торжественно зажгли главную елку. Вместе с тем для киевлян и гостей города подготовлена насыщенная программа празднования Нового года и Рождества.

Как сообщалось, Киев выделил на новогодние праздники 4,5 млн грн. Половина из этих средств направлена на районы: на что пошли деньги.

Тем временем украинцы три недели подряд будут работать по четыре дня.

19 декабря каждый район Киева открыл свою главную елку.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве произошел взрыв, есть пострадавшийВ Киеве произошел взрыв, есть пострадавший
В Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкоматаВ Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкомата
Сотрудница кафе в Харькове поскользнулась на мокром полу и погиблаСотрудница кафе в Харькове поскользнулась на мокром полу и погибла
Актеры сериала "Игра престолов" расплакались при чтении сценария последнего сезонаАктеры сериала "Игра престолов" расплакались при чтении сценария последнего сезона
Опубликован рейтинг самых безвкусно одетых знаменитостейОпубликован рейтинг самых безвкусно одетых знаменитостей
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве понятой украл 20 тысяч во время обыскаВ Киеве понятой украл 20 тысяч во время обыска
В Киеве мужчина позвонил в полицию из-за жалобы на сосиску в тестеВ Киеве мужчина позвонил в полицию из-за жалобы на сосиску в тесте
В Киеве поймали серийного убийцуВ Киеве поймали серийного убийцу
Полицейские задержали в Киеве мужчину с боевым пистолетом и патронамиПолицейские задержали в Киеве мужчину с боевым пистолетом и патронами
Лось на гироскутере помогал с уборкой снега в Киеве (ВИДЕО)Лось на гироскутере помогал с уборкой снега в Киеве (ВИДЕО)
В Киеве неизвестные обстреливают приют для животныхВ Киеве неизвестные обстреливают приют для животных
В Киеве зажгли огни на главной елке страныВ Киеве зажгли огни на главной елке страны
В Киеве банда в балаклавах на улице отобрала у мужчины полмиллиона гривен и скрылась на автоВ Киеве банда в балаклавах на улице отобрала у мужчины полмиллиона гривен и скрылась на авто
19 декабря в Киеве зажгут огни на 11 праздничных елках19 декабря в Киеве зажгут огни на 11 праздничных елках
В Киеве из-за акций протеста перенесли "городок Санты"В Киеве из-за акций протеста перенесли "городок Санты"
Последние новости
Подгружаем последние новости