Стрельба в Одессе: полиция задержала подозреваемых

В Одессе сотрудники полиции задержали подозреваемых в стрельбе в Суворовском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Один из участников события забаррикадировался в помещении на территории автосалона, щеголял оружием и угрожал его применением. После того, как человек отказался выполнить требования полицейских, бойцы спецподразделения провели штурм помещения. В результате злоумышленник был задержан, никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Суворовском районе Одессы вчера, 22 декабря 2017 года, произошла стрельба. о информации правоохранителей, между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона.

Как отмечается, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области. На данный момент в городе введен оперативный план "Гром".