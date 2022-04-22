"Аналоговнет": разведка показала "начинку" роSSийских крылатых ракет и раскрыла интересные подробности

Так называемые "современные" роSSийские крылатые ракеты, которые РФ использует в войне против Украины, на самом деле оснащены электроникой разработанной в 60-х годах прошлого столетия.

Об этом сообщается в Telegram Главного управления разведки МО Украины, информирует Апостроф.

Отмечается, что ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999 по 2013 год. РоSSийские СМИ представляли их как гордость новейшего высокоточного роSSийского оружия. Вместе с тем, результат применения оккупантами этих ракет в Украине опроверг заявленную эффективность. Их электронная компонентная база очень далека от современной.

"Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями советского союза", - рассказали в разведке.

Кроме того, в этих ракетах использована навигационная система "ПГИ-2М", которая была разработана в 1977 году.

"Большинство выпущенных территорией Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели. Вот такое оно – "Аналоговнет", - резюмировали разведчики.


Лена Руденко, Апостроф

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