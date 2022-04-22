Украине тоже пригодится: в США испытали лазерную систему уничтожения ракет

В Соединенных Штатах испытали электрическую высокоэнергетическую лазерную систему Lockheed Martin для уничтожения ракет. Специалисты называют испытание историческим, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Techua.

Наземный лазер сбил в воздухе пролетавшую рядом крылатую ракету. Он выпустил луч энергии, незаметный для невооруженного глаза.

Как рассказывают специалисты, лазер способен противостоять беспилотным летательным системам, быстроходным судам - благодаря высокой мощности. Также телескоп с высоким разрешением может отслеживать разные воздушные угрозы.

По словам начальника отдела исследований военно-морских сил контрадмирала Лорина Селби, подобные инновационные лазерные системы призваны изменить будущее военно-морских боевых действий.

"Инновационные лазерные системы, такие как LLD, обладают потенциалом, чтобы изменить будущее военно-морских боевых действий. Они предоставляют флоту трансформационные возможности, противодействуют разнообразным угрозам и обеспечивают точные боевые действия, чтобы дополнить существующие оборонные системы", - отметил исследователь.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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