Ученые заявили об изменениях в тучах над Антарктидой, которые могут повлиять на климат Земли

Ученые из Университета Вашингтона заявили о том, что в тучах, которые формируются над Антарктидой, происходят процессы, из-за которых на Землю проникает больше солнечного света. Это важно для моделей, которые прогнозируют дальнейшие изменения климата на нашей планете, сообщает Science alert.

С помощью моделирования, спутниковых снимков и данных, полученных во время пролета сквозь облака, ученые определили процесс «вторичного» образования льда. Это означает, что ледяные частицы сталкиваются с каплями переохлажденной воды, а затем разбивают их, создавая множество осколков льда.