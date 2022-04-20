Ученые заявили об изменениях в тучах над Антарктидой, которые могут повлиять на климат Земли

На планету проникает больше солнечного света.

Ученые заявили об изменениях в тучах над Антарктидой, которые могут повлиять на климат Земли
Тучи над Антарктидой могут повлиять на климат на Земле
© wikipedia.org

Ученые из Университета Вашингтона заявили о том, что в тучах, которые формируются над Антарктидой, происходят процессы, из-за которых на Землю проникает больше солнечного света. Это важно для моделей, которые прогнозируют дальнейшие изменения климата на нашей планете, сообщает Science alert.

С помощью моделирования, спутниковых снимков и данных, полученных во время пролета сквозь облака, ученые определили процесс «вторичного» образования льда. Это означает, что ледяные частицы сталкиваются с каплями переохлажденной воды, а затем разбивают их, создавая множество осколков льда.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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