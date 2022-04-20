2022-04-20
Марсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампании
Ученые надеются найти здесь следы микробной жизни.
Perseverance будет изучать дельту древней реки на Марсе© NASA
Марсоход NASA Perseverance прибыл в дельту древней реки на Красной планете, где он начнет новый этап своих исследований. Как
Ученые NASA отмечают, в ходе первого этапа своей миссии Perseverance собрал восемь образцов марсианской породы. Затем за 31 сол (марсианский день) он совершил рекордный для себя рывок на 5 километров и 13 апреля прибыл в дельту реки на Марсе. Этот регион команда миссии называла «Три развилки», именно здесь начнется вторая исследовательская кампания марсохода.
Фаина Ваулина, ZN.ua