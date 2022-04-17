По цитированности научных исследований украинские ученые занимают только 225 место в мире

По показателю научно-публикационного импакта, то есть влияния научных исследований на общество, полезность и цитируемость научных исследований, Украина находилась на 225 месте в мире. При этом по показателю научно-публикационной производительности наши учёные на 42 месте в мире. Это значит, что научных результатов мы продуцировали достаточно много, но их цитируемость очень низкая, пишет в своей статье для ZN.UA Александр Костюк.

« США , Великобритания, Германия – именно так выглядит первая тройка стран-лидеров по научному импакту. Именно эти страны имеют самый высокий ВВП в мире. Ибо экономика страны и научный импакт ученых тесно связаны. Это значит, что, вкладывая деньги в развитие экономики, мы можем надеяться на результат только тогда, когда будем одновременно вкладывать деньги и в нашу науку. Это называется инновационной экономикой», – подчеркивает он.

Костюк отмечает, что с 2013 года расходы на экономику в Украине в пересчете на доллары США уменьшились вдвое, равно как и количество ученых.

«Что касается мотивации молодого ученого быть в науке, то ее правильно было бы назвать «демотивацией», не добавляющей перспектив повышения качества научных исследований. Заработная плата как академических, так и университетских ученых ниже средней заработной платы в стране (14,3 тыс. грн.) на 30-40%», - отметил эксперт и добавил, что например, в Канаде зарплата профессора исследовательского университета более, чем в два раза выше средней зарплаты в стране.

«В совокупности, это делает нашу науку инертной, то есть неспособной к качественному развитию международного научно-исследовательского сотрудничества, результатом которого должен быть доступ к научно-исследовательским деньгам и научные публикации с высоким импактом», - указывает он на последствия такой ситуации.

В то же время, после войны мировое научное сообщество может помочь украинским ученым в восстановлении и дальнейшем развитии системы научных исследований в стране.