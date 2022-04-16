2022-04-16
Восстановлено электропитание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне
Началась настройка оборудования.
Фото: Енергоатом
Сегодня, 16 апреля, возобновили электропитание одного из ядерных объектов НАЭК Энергоатома – Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщили в государственном предприятии.
Начались настройки оборудования и приборов для его нормальной работы.
"Спасибо за качественную и оперативную работу ДТЭК Региональные киевские электросети, Государственной специальной службе транспорта, Минобороны Украины, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения", - отметили в Энергоатоме.
Напомним, "Энергоатом" будет разрабатывать новую программу защиты ядерных объектов Украины, чтобы повысить их обороноспособность. При этом учтут опыт военной агрессии РоSSии.