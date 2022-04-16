Восстановлено электропитание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне

Сегодня, 16 апреля, возобновили электропитание одного из ядерных объектов НАЭК Энергоатома – Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщили в государственном предприятии.

Начались настройки оборудования и приборов для его нормальной работы.

"Спасибо за качественную и оперативную работу ДТЭК Региональные киевские электросети, Государственной специальной службе транспорта, Минобороны Украины, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения", - отметили в Энергоатоме.

Напомним, "Энергоатом" будет разрабатывать новую программу защиты ядерных объектов Украины, чтобы повысить их обороноспособность. При этом учтут опыт военной агрессии РоSSии.