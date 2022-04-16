Украинские астрономы открыли пять комет из другой звездной системы

Астрономы из Главной астрономической обсерватории НАН Украины обнаружили пять экзокомет – комет, которые вращаются вокруг звезды в другой системе. Статья ученых опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics, об открытии также рассказывает журнал Scientific American.

В ходе исследования астрономы использовали данные телескопа TESS. Кроме собственного открытия, они также смогли подтвердить открытия других экзокомет, сделанные в ходе предыдущих исследований.