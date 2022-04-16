2022-04-16
Украинские астрономы открыли пять комет из другой звездной системы
Открытие может помочь в понимании того, как формируются такие системы, информирует
Украинские астрономы обнаружили пять экзокомет© Wikimedia commons
Астрономы из Главной астрономической обсерватории НАН Украины обнаружили пять экзокомет – комет, которые вращаются вокруг звезды в другой системе. Статья ученых опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics, об открытии также рассказывает журнал
В ходе исследования астрономы использовали данные телескопа TESS. Кроме собственного открытия, они также смогли подтвердить открытия других экзокомет, сделанные в ходе предыдущих исследований.
Фаина Ваулина, ZN.ua