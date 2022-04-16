Украинские астрономы открыли пять комет из другой звездной системы

Открытие может помочь в понимании того, как формируются такие системы, информирует ZN.ua.

Украинские астрономы открыли пять комет из другой звездной системы
Украинские астрономы обнаружили пять экзокомет
© Wikimedia commons

Астрономы из Главной астрономической обсерватории НАН Украины обнаружили пять экзокомет – комет, которые вращаются вокруг звезды в другой системе. Статья ученых опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics, об открытии также рассказывает журнал Scientific American.

В ходе исследования астрономы использовали данные телескопа TESS. Кроме собственного открытия, они также смогли подтвердить открытия других экзокомет, сделанные в ходе предыдущих исследований.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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