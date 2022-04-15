JYSK будет работать в Украине по новым правилам

В JYSK рассказали о том, как будут работать магазины сети в условиях войны. Об изменениях в планах руководства компании сообщил исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

Сеть магазинов JYSK будет работать в Украине по новым правилам

До 24 февраля 2022 года на территории Украины работали 85 магазинов сети JYSK. После начала активных военных действий прекратили работу более половины точек продаж сети.

Так, по словам Евгения Иваницы, руководство компании JYSK вынуждено было закрыть магазины в Киеве, Мелитополе, Сумах, Херсоне, Харькове и Новой Каховке.

Магазины сети JYSK, которые продолжают функционировать в других регионах Украины, вынуждены были столкнуться с логистическими проблемами военного времени. Представитель компании в Украине отметил, что график работы магазинов зависит от комендантского времени, объявлений воздушной тревоги. Кроме того, во многих магазинах значительно ограничено количество персонала, который может обслуживать покупателей.

Сеть магазинов JYSK будет работать в Украине по новым правилам

"Компания JYSK понимает свою важную гуманитарную функцию во время войны и открывает магазины там, где это безопасно, и там, где работники готовы работать и чувствуют себя в безопасности. Очень важно отметить, что безопасность работников и клиентов является приоритетом №1 и ни на какие компромиссы JYSK не идет и никогда не пойдет", — пояснил позицию компании Иваница.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы компаний JYSK и IKEA закрывают все свои магазины в РоSSии.


Шевченко Лилия, Тудей

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