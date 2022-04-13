ESA прекратило сотрудничество с РоSSией по лунной программе

В частности, это касается аппарата «Луна-25», который страна-агрессор стремится запустить к концу года, информирует ZN.ua.

ESA прекратило сотрудничество с Россией по лунной программе
ESA отказалось сотрудничать с Россией в исследовании Луны
© twitter.com/Thom_astro

Европейское космическое агентство (ESA) заявило о прекращении сотрудничества с Россией по лунной программе. Такое решение принято в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора в Украину, сообщается на сайте агентства.

В частности, прекращение работы касается программ «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

«Как и в случае с ExoMars, роSSийская агрессия против Украины и последовавшие санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕSА запланированное лунное сотрудничество», — сказано в заявлении агентства.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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