2022-04-13
ESA прекратило сотрудничество с РоSSией по лунной программе
В частности, это касается аппарата «Луна-25», который страна-агрессор стремится запустить к концу года, информирует
ESA отказалось сотрудничать с Россией в исследовании Луны© twitter.com/Thom_astro
Европейское космическое агентство (ESA) заявило о прекращении сотрудничества с Россией по лунной программе. Такое решение принято в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора в Украину, сообщается на
В частности, прекращение работы касается программ «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».
«Как и в случае с ExoMars, роSSийская агрессия против Украины и последовавшие санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕSА запланированное лунное сотрудничество», — сказано в заявлении агентства.
Фаина Ваулина, ZN.ua