В целом отменены или остановлены сотни партнерских программ между учеными РоSSии и Запада.

После полномасштабного вторжения РоSSии в Украину немецкий Институт биогеохимии имени Макса Планка заморозил финансирование научной Северо-Восточной станции в Сибири, занимающейся изучением климатических изменений в арктической среде.

Речь идет об отдаленной роSSийской научной станции на реке Колыма. Туда с 2000 года ежегодно приезжали десятки мировых учёных. В 2022-м этого не будет, пишет Reuters.

Институт прекратил финансирование оплаты труда персонала и поддержку инструментария для измерения климатических изменений. Зарплаты работникам станции полностью финансировались Институтом Планка.

Представитель финансируемого правительством Германии Общества Марка Планка Петер Гергерсберг считает, что заморозка финансирования может привести к первому с 2013 года перерыву измерений на станции.

Сами ученые говорят, что после того, как россияне пошли в новое наступление на Украину, были остановлены или отменены сотни партнерских проектов между институтами РФ и Запада. В частности, не будет обещанных 25 млн евро от Европы на строительство в РоSSии высокотехнологичных исследовательских учреждений, включая ионный коллайдер и нейтронный реактор.

Также были заморожены 15 млн. евро на разработку низкоуглеродистых материалов и технологий аккумуляторов.