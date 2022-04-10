Над станцией "Академик Вернадский" впервые с британских времен запустили радиозонды

Над украинской антарктической научной станцией "Академик Вернадский" запустили радиозонды.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

"Впервые в истории украинских антарктических экспедиций наши метеорологи начали постоянные исследования атмосферы с помощью радиозондов. До этого радиозондирование на станции проводилось еще в британский период, то есть более четверти века назад", - говорится в сообщении.

Радиозонд – это специальный датчик, крепящийся к шарику, наполненному гелием. Шарик поднимает датчик на высоту около 20 км, и все это время он измеряет ряд параметров, включая температуру и влажность воздуха, скорость и направление ветра. Данные в режиме онлайн передаются на землю через антенны и радиоприемники.

Это позволяет мониторить вертикальный профиль атмосферы, то есть как изменяются те или иные параметры с высотой.

"Для понимания: сейчас на нашей станции происходит приповерхностный мониторинг - данные фиксируются на высоте до 2 метров. Радиозондирование на расстояние до 20 км позволяет измерить данные со всей тропосферы, а именно в этом слое проходят основные метеопроцессы, "живет" почти весь водяной пар и, соответственно, большинство облаков, развиваются циклоны и антициклоны, формируется погода", – пояснили полярники.

Данные радиозондов позволят лучше понять, как формируется погода в районе Антарктического полуострова в частности и в Антарктиде в целом, а также отслеживать, как она меняется под влиянием изменения климата.

Метеорологи уже сделали первые два успешных запуска радиозондов в определенное мировыми стандартами время – 12 и 24 UTC (на станции это 9 вечера и 9 утра).

Годовой запас гелия для шаров на станцию доставил украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера".

В общей сложности на континенте только около 10 станций проводят постоянный мониторинг атмосферы с помощью радиозондов. Больше станций производят нестабильные запуски, но они дают информацию только о коротком промежутке времени, из одного циклона. Стабильные же запуски позволяют отслеживать, как меняется атмосфера во времени.

Фото: Юрий Шепета (facebook.com/AntarcticCenter)

На "Вернадском" планируется проводить увеличенное количество запусков радиозондов в рамках международной инициативы "Год полярного прогнозирования". Этот проект, в частности, позволит сравнивать данные с разных станций. В дальнейшем на станции собираются перейти к регулярному мониторингу атмосферы с помощью радиозондирования. Также весной, когда в районе станции появляется озоновая дыра, радиозонды будут использовать для ее исследования.

Напомним, в феврале украинские полярники зарегистрировали на станции "Академик Вернадский" температурный рекорд – температура поднялась до +12,7С.