В Чили обнаружили редкое кладбище летающих динозавров: в чем его уникальность, фото

Археологи в Чили нашли кладбище с костями птерозавров, которые сохранились достаточно хорошо, как для останков древних существ. Эти летающие динозавры обитали в пустине Атакама в Андах более 100 млн лет назад.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Данный вид древних рептилий был похож на фламинго. Они имели большой размах крыльев и фильтровали воду через длинные и тонкие зубы.

Долгожданное открытие группы исследователей превзошло всех их ожидания, так как результаты находки относительно редки. Практически по всему миру найденные кости птерозавров изолированы, а открытие редкого кладбища в Чили позволит лучше изучить привычки и анатомию данного вида динозавров. В изучении их анатомии очень помогут хорошо сохранившиеся останки.

"Большинство найденных костей птерозавров сплющены, сломаны. Тем не менее, мы смогли восстановить сохранившиеся трехмерные кости с этого места", - отметил глава отдела палеонтологии в Музее национальной истории Чили Дэвид Рубилар.

Наличие останков птерозавров по периметру размером 65 км дает возможность полагать, что они были широко распространены на севере Чили.

Фото: dailysabah.com

Фото: dinopedia.fandom.com