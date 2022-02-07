Почему вскипячённая в микроволновке вода невкусная: мнение специалистов

 Физики предложили конструкцию стакана, который позволит кипятить воду в СВЧ-печи так же эффективно, как и в чайнике. И при этом не портить ее вкус.

Почему вскипячённая в микроволновке вода невкусная: мнение специалистов

AIP Advances

Два года назад группа учёных Университета электронных наук и технологий Китая (УЭНТК) в Чэнду нашла объяснение тому, почему вскипячённая в микроволновой печи вода по вкусу в худшую сторону отличается от воды, которую вскипятили в обычном чайнике. Причиной тому стало отсутствие конвекции в СВЧ-печи.

Когда вода кипит в чайнике, возникает процесс конвекции, поскольку источник тепла находится снизу и жидкость, которая расположена ближе к дну ёмкости, нагревается быстрее, становится менее плотной и перемещается вверх, позволяя более холодной части жидкости контактировать с источником тепла. В конечном итоге это приводит к равномерной температуре воды во всём чайнике.

AIP Advances 

В микроволновой печи конвекция отсутствует — стеклянная ёмкость равномерно прогревается по всей своей высоте, что приводит к тому, что жидкость сверху нагревается сильнее, чем жидкость снизу. Это и обуславливает специфический вкус чая, если для его приготовления используется вскипячённая таким образом вода. Для решения этой проблемы специалисты УЭНТК представили особую конструкцию стакана.

Верхняя часть ёмкости покрыта тонкой прослойкой серебра, которая не позволяет жидкости в этой части нагреваться и способствует возникновения конвекции. Как отметил один из авторов статьи, профессор электроники и инженерии УЭСТК Баоцин Цзэн, слой металла имеет точно рассчитанную толщину и ширину и располагается в той части стакана, где минимальная сила электрического поля. Это позволяет избежать возникновения разрядов тока и появления искр в момент использования СВЧ-печи.

AIP Advances

В работе, результаты которой опубликованы в 2020 году в журнале AIP Advances, физики подчеркнули, что твёрдые вещества не имеют конвекции, поэтому повысить равномерность прогрева такой пищи в микроволновке пока сложно, а все существующие способы слишком дороги для массового производства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еврокомиссия отнесла газ и атомную энергетику к "Зеленой таксономии ЕС"Еврокомиссия отнесла газ и атомную энергетику к "Зеленой таксономии ЕС"
Новый подвид омикрона оказался еще более заразнымНовый подвид омикрона оказался еще более заразным
Медики рассказали, для кого штамм коронавируса "Омикрон" является наиболее опаснымМедики рассказали, для кого штамм коронавируса "Омикрон" является наиболее опасным
Украина отправит на станцию "Академик Вернадский" большее число ученыхУкраина отправит на станцию "Академик Вернадский" большее число ученых
Илон Маск: SpaceX будет запускать в среднем по одной ракете каждую неделю в 2022 годуИлон Маск: SpaceX будет запускать в среднем по одной ракете каждую неделю в 2022 году
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые рассказали, почему коронавирус "Омикрон" стал заразнее для детейУченые рассказали, почему коронавирус "Омикрон" стал заразнее для детей
Почему Сахара — далеко не самая большая пустыня на ЗемлеПочему Сахара — далеко не самая большая пустыня на Земле
Найдено недостающее звено звездной эволюции: почему одна звезда не может быть старше ВселеннойНайдено недостающее звено звездной эволюции: почему одна звезда не может быть старше Вселенной
Почему ученые сомневаются в "традиционной" теории появления континентовПочему ученые сомневаются в "традиционной" теории появления континентов
Ложные окаменелости на Маре: почему даже ученые могут принять камни за следы древней жизниЛожные окаменелости на Маре: почему даже ученые могут принять камни за следы древней жизни
Почему корни растений перестают расти в тени: новое исследованиеПочему корни растений перестают расти в тени: новое исследование
Почему из истории Земли "исчезли" миллионы лет: секрет геологических слоевПочему из истории Земли "исчезли" миллионы лет: секрет геологических слоев
Кремниевая революция: физики впервые смогли увидеть то, почему кремниевые элементы в батареях разрушаются так быстроКремниевая революция: физики впервые смогли увидеть то, почему кремниевые элементы в батареях разрушаются так быстро
Почему панды считаются “вымирающим видом”Почему панды считаются “вымирающим видом”
Почему некоторые люди верят, что Земля плоскаяПочему некоторые люди верят, что Земля плоская
Последние новости
Подгружаем последние новости