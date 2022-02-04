Илон Маск: SpaceX будет запускать в среднем по одной ракете каждую неделю в 2022 году

Илон Маск: SpaceX будет запускать в среднем по одной ракете каждую неделю в 2022 году

Гендиректор американской аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что в этом году компания будет запускать по одной ракете Falcon 9 каждую неделю, если все пойдёт по плану.

Источник изображения: Ars Technica

Этим миллиардер подтвердил информацию консультативной комиссии NASA по вопросам безопасности полётов воздушно-космических аппаратов (ASAP) о планах SpaceX произвести 52 запуска в 2022 году и побить рекорд, установленный в 2021 году, когда был совершён 31 запуск.

«Если дела пойдут хорошо, Falcon будет запускаться в среднем примерно раз в неделю в 2022 году, доставляя на орбиту около 2/3 всей полезной нагрузки Земли», — написал миллиардер в четверг в Twitter в ответ на сообщение репортёра ресурса Ars Technica о том, что ракета SpaceX Falcon 9 совершила 111 успешных миссий подряд, больше, чем любая другая орбитальная ракета.

Согласно данным веб-сайта SpaceX, 70-метровая многоразовая ракета Falcon 9 с момента создания была запущена на орбиту в общей сложности почти 140 раз. SpaceX отправила в минувший четверг на орбиту 49 интернет-спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9. Это был шестой запуск компании в этом году и второй в феврале. То есть пока всё идёт по плану — по одному запуску в космос в неделю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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