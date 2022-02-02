Еврокомиссия отнесла газ и атомную энергетику к "Зеленой таксономии ЕС"

Больше всего это решение поддерживают страны-члены ЕС, которые зависят от угольной генерации.

Еврокомиссия отнесла газ и атомную энергетику к "Зеленой таксономии ЕС"
Ровенская АЭС
Фото: energoatom.com.ua

Европейская комиссия приняла решение внести атомную энергетику и природный газ в "Зеленую таксономию ЕС". Это классификация экологически устоявшихся видов деятельности для инвесторов, сообщает "Интерфакс Украина".

"Газ и атомная энергия могли бы способствовать тяжелому переходу к климатической нейтральности. Мы разработали строгие условия для их включения в таксономию. Для них (атомных и газовых энергопроектов – Ред.) будут установлены четкие ограничения и сроки для поэтапного вывода из эксплуатации", – заявила еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид МакГиннесс.

Еврокомиссар настаивает, чтобы в ЕС начали отказываться от таких вредных энергоресурсов как уголь. На него приходится 15 процентов электрогенерации в Европе. В ЕС таксономия не является обязательным инструментом стран-членов. Теперь ее роль заключается в том, чтобы повысить прозрачность на финансовом рынке для частного сектора, заинтересованного в постоянном инвестировании.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, основные ограничения для газовых энергопроектов заключаются в том, что они должны продуцировать не более 100 г СО2/кВт-час (не более 270 г СО2/кВт-ч при получении разрешения на строительство до 31 декабря 2030 г.) и стать низкоуглеродными или возобновляемыми активами к концу 2035 года. Для атомных энергопроектов внедряются ограничения по минимизации радиоактивных отходов.

Решение о принятии делегированного акта для формализации норм таксономии остается за Европарламентом и Европейским советом. Они должны в течение четырех месяцев тщательно его изучить. Если по меньшей мере 20 стран-членов выступят против норм таксономии или в Европарламенте наберется не менее 353 голосов против, Европейский совет отклонит эти нормы.

Если замечаний к делегированному акту не будет, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Вопрос включения атомной энергии и газа в таксономию расколол ЕС. Главными оппонентами атомной энергетики являются Германия, Австрия, Испания и Люксембург вместе с природоохранными организациями и разными НКО. Они подчеркивают опасность такой технологии электрогенерации.

Франция, Финляндия и большинство стран Центральной и Восточной Европы поддерживают включение атомной энергетики в таксономию, отмечая, что сектор нуждается в "зеленом" финансировании для достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Крупнейшими сторонниками включения газовых проектов в таксономию выступают зависимые от угольной генерации страны ЕС. Среди них – Польша и Чехия, рассматривающие газ как переходное горючее к чистым видам энергии. Главные противники такого решения – Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция.

Ранее министры энергетики Австрии и Люксембурга заявляли в СМИ о том, что готовы подать в Европейский суд на Еврокомиссию, если в Брюсселе будет принято решение о включении атомной энергетики или природного газа в "Зеленую таксономию ЕС".

Напомним, роSSийский "Газпром" возобновил поставки голубого топлива в Германию через Беларусь.

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