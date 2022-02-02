Ученые рассказали, почему коронавирус "Омикрон" стал заразнее для детей

Вакцинированные люди и дети стали чаще заражаться коронавирусом после появления штамма "Омикрон". По словам ученых, связано это с наличием в новом вирусе мутации в спайк-белке.

Ученые рассказали, почему коронавирус “Омикрон“ стал заразнее для детей

Коронавирус "Омикрон" научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки организма, чем предыдущие штаммы. Он также очень активно мутирует, и имеющиеся вакцины не все его мутации распознают. Особенно опасным стал подвид BA.2, известного также как "скрытый Омикрон".

Ученые рассказали, почему коронавирус “Омикрон“ стал заразнее для детей

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что дети и подростки начали болеть при сильнее при "Омикроне", чем при "Альфе" и "Дельте", потому что в результате мутации лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток и вирус стал быстрее проникать в клетку. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу должно быть сложнее, но "Омикрон" в этом оказался достаточно ловким.

Именно из-за своей мутации "Омикрон" стал заразнее предыдущих штаммов, так как он легче и быстрее проникает в клетки. Если раньше коронавирус проявлял себя на 5-й день, а на 7-8-й день припадал пик, то сейчас инкубационный период сократился до трех дней. При этом первые иммуноглобулины М появляются с 5-7 дня, а иммуноглобулины G, в лучшем случае, с десятого дня. Сдавать тест на коронавирус "Омикрон" медики советуют уже на второй-третий день появления первых симптомов.

Ранее сообщалось, какие главные симптомы "Омикрона" у вакцинированных от COVID-19 граждан.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связьюУ спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связью
Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"
Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород МарсаМарсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса
Сгорающий в атмосфере спутник SpaceX Starlink заметили очевидцыСгорающий в атмосфере спутник SpaceX Starlink заметили очевидцы
Коронавирус NeoCoV обнаружен в АфрикеКоронавирус NeoCoV обнаружен в Африке
Блок рекламы


Похожие новости
Медики рассказали, для кого штамм коронавируса "Омикрон" является наиболее опаснымМедики рассказали, для кого штамм коронавируса "Омикрон" является наиболее опасным
Коронавирус NeoCoV обнаружен в АфрикеКоронавирус NeoCoV обнаружен в Африке
Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"
В ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса, которые опаснее "Омикрона"В ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса, которые опаснее "Омикрона"
Ученые смогли идентифицировать животных в зоопарке, просто взяв ДНК из воздухаУченые смогли идентифицировать животных в зоопарке, просто взяв ДНК из воздуха
ВОЗ одобрила десятую вакцину от коронавирусаВОЗ одобрила десятую вакцину от коронавируса
Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса NovavaxЕвропейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса Novavax
Почему Сахара — далеко не самая большая пустыня на ЗемлеПочему Сахара — далеко не самая большая пустыня на Земле
Найдено недостающее звено звездной эволюции: почему одна звезда не может быть старше ВселеннойНайдено недостающее звено звездной эволюции: почему одна звезда не может быть старше Вселенной
В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"В Moderna рассказали, когда появятся прививки от нового COVID штамма "Омикрон"
Последние новости
Подгружаем последние новости