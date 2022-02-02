Ученые рассказали, почему коронавирус “Омикрон“ стал заразнее для детей

Вакцинированные люди и дети стали чаще заражаться коронавирусом после появления штамма "Омикрон". По словам ученых, связано это с наличием в новом вирусе мутации в спайк-белке.

Коронавирус "Омикрон" научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки организма, чем предыдущие штаммы. Он также очень активно мутирует, и имеющиеся вакцины не все его мутации распознают. Особенно опасным стал подвид BA.2, известного также как "скрытый Омикрон".



Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что дети и подростки начали болеть при сильнее при "Омикроне", чем при "Альфе" и "Дельте", потому что в результате мутации лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток и вирус стал быстрее проникать в клетку. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу должно быть сложнее, но "Омикрон" в этом оказался достаточно ловким.

Именно из-за своей мутации "Омикрон" стал заразнее предыдущих штаммов, так как он легче и быстрее проникает в клетки. Если раньше коронавирус проявлял себя на 5-й день, а на 7-8-й день припадал пик, то сейчас инкубационный период сократился до трех дней. При этом первые иммуноглобулины М появляются с 5-7 дня, а иммуноглобулины G, в лучшем случае, с десятого дня. Сдавать тест на коронавирус "Омикрон" медики советуют уже на второй-третий день появления первых симптомов.

Ранее сообщалось, какие главные симптомы "Омикрона" у вакцинированных от COVID-19 граждан.