Новый подвид омикрона оказался еще более заразным

BA.2 чаще поражает привитых и ревакцинированных. Впрочем, вакцинация остается эффективной.

Новый подвид омикрона оказался еще более заразным

Производный от штамма коронавируса SARS-CoV-2 омикрон субвариант BA.2 оказался на 33% заразнее начальной версии BA.1.

Это следует из исследования датских ученых, проанализировавших коронавирусную инфекцию в более чем 8 500 домохозяйствах Дании в декабре и январе, пишет Reuters.

Исследование, еще не прошедшее экспертное рецензирование, было проведено исследователями из Statens Serum Institut (SSI), Копенгагенского университета, Статистического управления Дании и Технического университета Дании.

"Если вы испытали влияние оmicron BA.2 в вашем домохозяйстве, то имеете 39%-ную вероятность заражения в течение семи дней. Если вы испытали влияние BA.1, вероятность составляет 29%", – пояснил ведущий автор исследования Фредерик Плеснер.

Это означает, что BA.2 примерно на 33% более заразен, чем BA.1, добавил он.

Случаи омикрона BA.2 также зарегистрированы в Соединенных Штатах, Великобритании, Швеции и Норвегии, но значительно меньше, чем в Дании, где на этот субвариант приходится примерно 82% случаев.

Исследование также показало, что BA.2 чаще поражает привитых и ревакцинированных людей. Вакцинация остается эффективной, поскольку полностью привитые люди значительно реже заражаются и передают любые субварианты другим по сравнению с невакцинированными.

Предварительный анализ SSI показал, что разницы в риске госпитализации при BA.2 по сравнению с вариантом BA.1 нет.

Оригинальный штамм омикрон был впервые обнаружен в Южной Африке в ноябре 2021 года и с тех пор стал доминировать по всему миру, вытеснив дельта-вариант. Субвариант омикрона BA.2 был обнаружен в конце 2021 года.

Как сообщалось, омикрон обнаружили уже в 20 областях Украины. Стремительное распространение этого штамма влечет за собой значительный рост новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – вдвое.

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