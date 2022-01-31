Украина отправит на станцию "Академик Вернадский" большее число ученых

В марте туда поедут 9 ученых, а также врач, повар, дизелист, механик и сисадмин.

Украина отправит на станцию "Академик Вернадский" большее число ученых
Українська антарктична станція Академік Вернадський
Фото: uritsk.livejournal.com

В Национальном антарктическом научном центре утвердили новый состав отряда зимовщиков 27 Украинской антарктической экспедиции – теперь увеличили количество ученых.

Это позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике, убеждены в Центре.

"За время украинских антарктических экспедиций количество зимовщиков менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27 УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление – геофизика, метеорология, биология и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин”, – цитирует директора НАНЦ Евгения Дикого пресс-служба Центра. – За последние годы были значительно усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширить научную группу.

Летом 2021 года в НАНЦ объявили конкурс по отбору участников. В нем приняли участие 137 человек. В результате комиссия отобрала 24 кандидата для основного и запасного состава.

Самому старшему участнику отряда – 50 лет, самому молодому – 21.

Возглавит 27-ю экспедицию геофизик Юрий Отруба.

Полный состав 27-й Украинской антарктической экспедиции:

  • Геофизики Юрий Отруба, Андрей Сопин, Александр Богомаз;
  • Метеорологи Сергей Разумный, Анжелика Ганчук, Оксана Иванига;
  • Биологи Сергей Глотов, Марта Дзиндра, Сергей Гоголь;
  • Врач Василий Матковский;
  • Повар Олег Курус;
  • Дизелист Юрий Лышенко;
  • Системный механик Максим Белоус;
  • Системный администратор Владимир Хомко.

"Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция. Состоит она из 12 построек. Здесь проводят комплексный мониторинг параметров окружающей среды: электромагнитные колебания очень низких частот, геомагнитное поле, а с 1947 года специалисты ведут непрерывные метеонаблюдения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Meta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человекMeta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человек
У спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связьюУ спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связью
Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"
Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород МарсаМарсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса
Сгорающий в атмосфере спутник SpaceX Starlink заметили очевидцыСгорающий в атмосфере спутник SpaceX Starlink заметили очевидцы
Блок рекламы


Похожие новости
Основатель Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старениемОснователь Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старением
Sony отправит на орбиту камеру в развлекательных и образовательных целяхSony отправит на орбиту камеру в развлекательных и образовательных целях
Япония намерена отправить астронавтов на Луну после 2025 годаЯпония намерена отправить астронавтов на Луну после 2025 года
Украина хочет присоединиться к проекту по высадке людей на ЛунуУкраина хочет присоединиться к проекту по высадке людей на Луну
Рекордное число роботов в этом году ввели в эксплуатацию в Северной АмерикеРекордное число роботов в этом году ввели в эксплуатацию в Северной Америке
Компания Безоса планирует построить собственную космическую станцию на орбитеКомпания Безоса планирует построить собственную космическую станцию на орбите
Китай отправил на свою космическую станцию новый экипаж с полугодовой миссиейКитай отправил на свою космическую станцию новый экипаж с полугодовой миссией
Сотни быстрых радиовсплесков перевернули представления ученых об этой космической аномалииСотни быстрых радиовсплесков перевернули представления ученых об этой космической аномалии
Двое астронавтов, которые должны были отправиться к МКС на корабле Boeing Starliner, теперь полетят на SpaceX DragonДвое астронавтов, которые должны были отправиться к МКС на корабле Boeing Starliner, теперь полетят на SpaceX Dragon
Нобелевскую премию по физике получили трое ученых за моделирование сложных систем
Последние новости
Подгружаем последние новости