Украина отправит на станцию "Академик Вернадский" большее число ученых

В марте туда поедут 9 ученых, а также врач, повар, дизелист, механик и сисадмин.

В Национальном антарктическом научном центре утвердили новый состав отряда зимовщиков 27 Украинской антарктической экспедиции – теперь увеличили количество ученых.

Это позволит Украине развивать научные исследования в Антарктике, убеждены в Центре.

"За время украинских антарктических экспедиций количество зимовщиков менялось от 10 до 15 человек, но в последние годы отбирали именно 12 – пятеро из команды жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз мы решили усилить научную часть команды, поэтому в 27 УАЭ будет 14 участников: 9 ученых, по 3 на каждое направление – геофизика, метеорология, биология и традиционно врач, повар, дизелист, механик и сисадмин”, – цитирует директора НАНЦ Евгения Дикого пресс-служба Центра. – За последние годы были значительно усилены возможности исследований на станции: модернизирована биологическая лаборатория, установлен ряд новых приборов для метеорологических и геокосмических измерений. Эти новые возможности обусловили необходимость расширить научную группу.

Летом 2021 года в НАНЦ объявили конкурс по отбору участников. В нем приняли участие 137 человек. В результате комиссия отобрала 24 кандидата для основного и запасного состава.

Самому старшему участнику отряда – 50 лет, самому молодому – 21.

Возглавит 27-ю экспедицию геофизик Юрий Отруба.

Полный состав 27-й Украинской антарктической экспедиции:

Геофизики Юрий Отруба, Андрей Сопин, Александр Богомаз;

Метеорологи Сергей Разумный, Анжелика Ганчук, Оксана Иванига;

Биологи Сергей Глотов, Марта Дзиндра, Сергей Гоголь;

Врач Василий Матковский;

Повар Олег Курус;

Дизелист Юрий Лышенко;

Системный механик Максим Белоус;

Системный администратор Владимир Хомко.

"Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция. Состоит она из 12 построек. Здесь проводят комплексный мониторинг параметров окружающей среды: электромагнитные колебания очень низких частот, геомагнитное поле, а с 1947 года специалисты ведут непрерывные метеонаблюдения.