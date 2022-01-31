Медики рассказали, для кого штамм коронавируса "Омикрон" является наиболее опасным

Штамм "Омикрон", который сейчас активно захватывает мир, оказался гораздо заразнее, чем предшествующие мутации коронавируса. При этом, болезнь протекает легче у многих людей, не считая пациентов из групп риска.

Медики рассказали, для кого штамм коронавируса “Омикрон“ является наиболее опасным

Доцент кафедры детских инфекционных заболеваний и детской иммунологии НУО имени П.Л. Шупика Федор Лапий рассказал, для кого "Омикрон" является наиболее опасным.

По словам медика, тяжелее всего коронавирус "Омикрон" протекает у людей старше 60 лет, а также у пациентов с онкозаболеваниями и костным диабетом.

Штамм "Омикрон" максимально проявляет себя ко второму-третьему дню от начала заболевания, поэтому некоторые страны и сократили изоляцию до 5 дней. Сдавать тест на коронавирус желательно на второй-третий день появления первых симптомов.

Общая симптоматическая картина "Омикрона" очень схожа с гриппом. Характерной особенностью данного штамма являются боли в ушах. Этот симптом должен вызывать обеспокоенность у тех, кто чувствует признаки простуды. Высокая температура, ломота в суставах, головокружение - эти симптомы также присутствуют при "Омикроне". Еще у многих пациентом начала появляться сыпь по всему телу, похожая на кропивницу. Это свидетельствует о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов.

Коронавирус "Омикрон" очень активно мутирует, и имеющиеся вакцины не все его мутации распознают.

Ранее сообщалось о трех разновидностях "Омикрона", которые наиболее исследованы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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