Медики рассказали, для кого штамм коронавируса “Омикрон“ является наиболее опасным

Штамм "Омикрон", который сейчас активно захватывает мир, оказался гораздо заразнее, чем предшествующие мутации коронавируса. При этом, болезнь протекает легче у многих людей, не считая пациентов из групп риска.

Доцент кафедры детских инфекционных заболеваний и детской иммунологии НУО имени П.Л. Шупика Федор Лапий рассказал, для кого "Омикрон" является наиболее опасным.

По словам медика, тяжелее всего коронавирус "Омикрон" протекает у людей старше 60 лет, а также у пациентов с онкозаболеваниями и костным диабетом.