SpaceX в четвёртый раз отложила запуск итальянских спутников, теперь из-за круизного лайнера

Американская аэрокосмическая компания SpaceX в четвёртый раз переносит запуск ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2) на борту. В это раз отмена старта ракеты, намеченного на 30 января, произошла из-за появления круизного лайнера в опасной зоне поблизости пусковой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Предыдущие отмены были вызваны неблагоприятными погодными условиями.

Источник изображения: SpaceX

Запуск Falcon 9 должен был произойти в воскресенье, 30 января, в 18:11 EST (02:11 мск 31 января), но за минуту до старта была дана команда об остановке обратного отсчёта, так как береговая охрана не успела вовремя увести лайнер из опасной зоны.

«Корабль по-прежнему в порядке, полезная нагрузка в порядке», — заявила инженер SpaceX Джесси Андерсон (Jessie Anderson) в ходе веб-трансляции несостоявшегося запуска, отметив, что всё прошло бы в штатном режиме, если бы не инцидент с круизным лайнером.

Live webcast of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 mission ? https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/D0oxzGeq1A — SpaceX (@SpaceX) January 30, 2022

Следующий запуск может произойти во вторник, 1 февраля в 02:11 мск.

Спутник COSMO-SkyMed второго поколения создан в рамках совместного проекта Итальянского космического агентства, Министерства обороны Италии и Министерства образования, университетов и научных исследований Италии. Система состоит из двух спутников, которые будут изучать нашу планету с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR).

Первый спутник системы был отправлен на орбиту с помощью роSSийской ракеты-носителя «Союз-СТ» в декабре 2020 года.



