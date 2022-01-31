SpaceX в четвёртый раз отложила запуск итальянских спутников, теперь из-за круизного лайнера

SpaceX в четвёртый раз отложила запуск итальянских спутников, теперь из-за круизного лайнера

Американская аэрокосмическая компания SpaceX в четвёртый раз переносит запуск ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2) на борту. В это раз отмена старта ракеты, намеченного на 30 января, произошла из-за появления круизного лайнера в опасной зоне поблизости пусковой площадки на мысе Канаверал во Флориде. Предыдущие отмены были вызваны неблагоприятными погодными условиями.

Источник изображения: SpaceX

Запуск Falcon 9 должен был произойти в воскресенье, 30 января, в 18:11 EST (02:11 мск 31 января), но за минуту до старта была дана команда об остановке обратного отсчёта, так как береговая охрана не успела вовремя увести лайнер из опасной зоны.

«Корабль по-прежнему в порядке, полезная нагрузка в порядке», — заявила инженер SpaceX Джесси Андерсон (Jessie Anderson) в ходе веб-трансляции несостоявшегося запуска, отметив, что всё прошло бы в штатном режиме, если бы не инцидент с круизным лайнером.

Live webcast of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 mission ? https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/D0oxzGeq1A

— SpaceX (@SpaceX) January 30, 2022

Следующий запуск может произойти во вторник, 1 февраля в 02:11 мск.

Спутник COSMO-SkyMed второго поколения создан в рамках совместного проекта Итальянского космического агентства, Министерства обороны Италии и Министерства образования, университетов и научных исследований Италии. Система состоит из двух спутников, которые будут изучать нашу планету с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой (SAR).

Первый спутник системы был отправлен на орбиту с помощью роSSийской ракеты-носителя «Союз-СТ» в декабре 2020 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Meta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человекMeta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человек
У спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связьюУ спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связью
Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"
Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород МарсаМарсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса
Основатель Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старениемОснователь Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старением
Блок рекламы


Похожие новости
Сгорающий в атмосфере спутник SpaceX Starlink заметили очевидцыСгорающий в атмосфере спутник SpaceX Starlink заметили очевидцы
SpaceX в 2022 году планирует запустить рекордных 52 ракетыSpaceX в 2022 году планирует запустить рекордных 52 ракеты
Жизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излученияЖизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излучения
SpaceX запустила на орбиту украинский спутник "Січ"
SpaceX 13 января выведет на орбиту украинский спутник "Січ"SpaceX 13 января выведет на орбиту украинский спутник "Січ"
Великая Китайская стена частично обрушилась из-за землетрясенияВеликая Китайская стена частично обрушилась из-за землетрясения
SpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействует для пуска и посадки сверхтяжёлой ракеты Super HeavySpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействует для пуска и посадки сверхтяжёлой ракеты Super Heavy
SpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 январяSpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 января
SpaceX в сотый раз осуществила мягкую посадку первой ступени ракеты Falcon 9SpaceX в сотый раз осуществила мягкую посадку первой ступени ракеты Falcon 9
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников StarlinkSpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Последние новости
Подгружаем последние новости