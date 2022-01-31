Что погубило гигантских ленивцев и саблезубых тигров?

12 000 лет назад Патагонию населяли гигантские ягуары, трехметровые ленивцы и медведи в 10 раз больше современного гризли. Однако все эти животные примерно в одно и то же время исчезли с лица земли. Что привело к массовому вымиранию? Исследование, опубликованное в журнале Science, утверждает, что причины было две: глобальное потепление и люди.

Что погубило гигантских ленивцев и саблезубых тигров?
Что погубило гигантских ленивцев и саблезубых тигров?

Люди появились в Южной Америке около 13 000 лет назад. Ранее считалось, что именно охотники, вооруженные человеческим интеллектом, истребили мегафауну континента. Однако новое исследование доказывает, что люди освоили Новый Свет на две тысячи лет раньше — а значит, на протяжении нескольких тысяч лет человек и гигантские млекопитающие жили бок о бок.

Эволюционный биолог из университета Аделаиды, Австралия, датировал около сотни окаменелостей Патагонии и выделили из них митохондриальную ДНК. Составив родословные видов, он сопоставил их с данными геологов об изменении температуры на Земле и обнаружил, что большая часть гигантских животных вымерла около 12 300 лет назад. Примерно в это же время начался очередной период потепления: таяли льды Антарктиды и Гренландии.

Эффект потепления был разрушителен. Даже пережившие его виды, такие как овца гуанако, хранят в ДНК последствия тогдашнего резкого сокращения популяций.

Сейчас ученые склоняются к тому, что в вымирании гигантских млекопитающих сыграли роль и антропогенный, и климатический факторы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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