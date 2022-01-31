В MIT изобрели способ наносить невидимые человеческим глазом QR-коды

В MIT изобрели способ наносить невидимые человеческим глазом QR-коды

Группа инженеров Массачусетского технологического института (MIT) во главе с аспирантом Мустафой Дога Доганом (Mustafa Doga Dogan) разработала альтернативу повсеместно используемым сегодня штрих- и QR-кодам. В новом варианте метки InfraredTags наносятся на различные предметы при помощи 3D-принтера и остаются невидимыми для невооружённого глаза.

Источник изображения: news.mit.edu

Глава исследовательской группы рассказал, что идея изобретения пришла к нему в голову, когда он услышал о новом смартфоне с инфракрасной камерой. Основу изобретения составляет предназначенный для 3D-печати пластиковый материал, который пропускает инфракрасный свет, но остаётся непрозрачным в видимом диапазоне. Предложены два варианта создания графических кодов с использованием данной технологии.

В первом варианте чередование нулей и единиц двоичного кода шифруется с помощью толщины пластика. Второй вариант предусматривает использование в одном коде двух видов пластика: прозрачного и непрозрачного в инфракрасном диапазоне. Второй вариант автор проекта считает более предпочтительным, поскольку картинка считывается при помощи недорогой ($20) инфракрасной камеры, а применение двух типов пластика обеспечивает более высокую контрастность изображения.

Инженеры нанесли графические коды InfraredTags на чашку и роутер — в зависимости от угла зрения можно считать название сети или пароль. Кроме того, разработчики продемонстрировали прототип игрового контроллера: он имеет форму шайбы на поверхность которой нанесён графический код, по геометрическим искажениям которого можно определить угол, на который повернут этот контроллер.

На практике коды InfraredTags могут быть использованы на различных устройствах, которые управляются со смартфонов; они также смогут работать совместно с очками дополненной реальности, например, при выборе товаров в розничных магазинах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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