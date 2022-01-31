Сгорающий в атмосфере спутник SpaceX Starlink заметили очевидцы

На этих выходных жители бразильских штатов Мараньян и Токантинс заметили в ночном небе странное свечение. По мнению экспертов, его источником стал сгоревший в атмосфере космический мусор, вероятнее всего, спутник связи SpaceX Starlink, выведенный на орбиту в 2020 году.

Сгорающий в атмосфере объект, заснятый очевидцем / Источник изображения: news.tvs-24.com

Очевидцы говорят, что они увидели в ночном небе медленно падающий светящийся объект, который оставлял за собой голубоватый след. Падение продолжалось около 20 секунд, после чего свечение исчезло. В пользу того, что это был космический мусор, говорит продолжительность падения объекта. Если бы речь шла о падении метеора или крушении самолёта, как опасались некоторые из очевидцев, объект падал бы значительно быстрее.

«Это было очень ярко, это был большой шар и несколько маленьких вместе, и они двигались медленно. С моего ракурса казалось, что он падает на землю, это было невероятно», — приводит источник слова одного из очевидцев, который также добавил, что наблюдал оранжевое и жёлтое свечение во время падения объекта.

Хотя специалисты предполагают, что в небе над Бразилией сгорел спутник Starlink, официального подтверждения этого не было. Ранее в этом месяце SpaceX осуществила очередной пуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией спутников Starlink, в результате чего численность орбитальной группировки компании превысила отметку в 2000 аппаратов.



