Учёные создали энергоэффективные искусственные листья для поглощения углерода из воздуха

Учёные создали энергоэффективные искусственные листья для поглощения углерода из воздуха

Инженеры из Университета Иллинойса в Чикаго создали экономически выгодный искусственный лист, который может улавливать углекислый газ в 100 раз лучше, чем разработанные до сегодняшнего дня системы. Решение может масштабироваться, позволяя улавливать углекислый газ из окружающей среды, в квартирах и на производстве. Цена вопроса ниже установленной профильным министерством и составляет $145 за тонну CO2.

Источник изображения: Aditya Prajapati/UIC

Согласно последним рекомендациям Министерства энергетики США, стоимость улавливания углекислого газа не должна превышать около $200 за тонну. Учёные превзошли этот показатель, создав решение, которое потребляет меньше 1 Вт или 0,4 КДж/час. При этом компактная лабораторная система объёмом в несколько литров продемонстрировала высокую скорость захвата углерода по отношению к площади рабочей поверхности — 3,3 миллимоля в час на 4 см2.

Небольшой блок размером с домашний увлажнитель воздуха может удалять более 1 кг CO2 в день, а четыре промышленных электродиализных модуля могут улавливать более 300 кг CO2 в час из дымовых газов. Подчеркнём, речь идёт не о поглощении углерода из баллонов под давлением, чем обычно грешат в лабораториях, а об извлечении CO2 из окружающего воздуха или из системы дымоотвода. Это идеальное решение для простых способов улавливания углекислого газа в быту и промышленности.

Система работает следующим образом. У неё есть сухая и влажная стороны с разностью потенциалов. В идеальном случае система строится на основе фотодетекторов, чтобы самостоятельно вырабатывать питание от солнечного света, например. Посредине системы находится мембрана. Диоксид углерода из воздуха или дымового газа поглощается сухим органическим раствором с образованием бикарбонатных ионов, которые мигрируют через мембрану и растворяются в жидком растворе до концентрированного CO2. Разность потенциалов ускоряет миграцию ионов и процессы преобразования.

«На сухой стороне органический растворитель присоединяется к доступному углекислому газу, создавая на мембране концентрацию бикарбоната или пищевой соды. По мере накопления бикарбоната отрицательно заряженные ионы притягиваются через мембрану к положительно заряженному электроду в растворе на водной основе на мокрой стороне мембраны. Жидкий раствор растворяет бикарбонат обратно в углекислый газ, который может быть высвобожден и использован в качестве топлива или для других целей», — поясняют авторы изобретения.

«Наша система искусственных листьев может быть развернута за пределами лаборатории, где она может сыграть значительную роль в сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу благодаря высокой скорости улавливания углерода, относительно низкой стоимости и умеренному потреблению энергии, даже по сравнению с лучшими лабораторными системами», — сказал Минеш Сингх (Meenesh Singh), доцент кафедры химического машиностроения Инженерного колледжа UIC и автор-корреспондент статьи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Meta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человекMeta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человек
У спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связьюУ спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связью
Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"
Основатель Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старениемОснователь Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старением
Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород МарсаМарсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые смогли идентифицировать животных в зоопарке, просто взяв ДНК из воздухаУченые смогли идентифицировать животных в зоопарке, просто взяв ДНК из воздуха
Учёные «закрутили» магнит и наблюдали удивительную структуру магнитного поляУчёные «закрутили» магнит и наблюдали удивительную структуру магнитного поля
А я милого узнаю по походке: британские учёные предложили новый способ идентификации владельцев смартфоновА я милого узнаю по походке: британские учёные предложили новый способ идентификации владельцев смартфонов
Учёные создали технологию, переводящую инфракрасное излучение в видимый диапазонУчёные создали технологию, переводящую инфракрасное излучение в видимый диапазон
Немецкие учёные придумали, как сделать 3D-печать с наноразмерной точностью доступной каждомуНемецкие учёные придумали, как сделать 3D-печать с наноразмерной точностью доступной каждому
Учёные установили, что находится под поверхностью Марса в районе аппарата InSightУчёные установили, что находится под поверхностью Марса в районе аппарата InSight
Учёные передали данные при помощи быстрых нейтроновУчёные передали данные при помощи быстрых нейтронов
Учёные выяснили, как возникают ультрадиффузные галактикиУчёные выяснили, как возникают ультрадиффузные галактики
Австралийские студенты создали робота-паука. Он должен обследовать пещеры и создавать их 3D-моделиАвстралийские студенты создали робота-паука. Он должен обследовать пещеры и создавать их 3D-модели
Учёные из США предложили использовать бактерии для производства ракетного топлива и кислорода на МарсеУчёные из США предложили использовать бактерии для производства ракетного топлива и кислорода на Марсе
Последние новости
Подгружаем последние новости