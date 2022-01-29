SpaceX в 2022 году планирует запустить рекордных 52 ракеты

Это примерно по ракете в неделю.

Компания Илона Маска SpaceX хочет запустить 52 ракетные миссии в течение 2022 года. В среднем ей придется отправлять по одной ракете еженедельно. пишет Insider.

Если замысел удастся воплотить в жизнь, то компания побьет собственный прошлогодний рекорд, когда она запустила в космос 31 ракету.

"В течение года у SpaceX запланировано 52 запуска", - заявила астронавтка Сандра Магнус.

За январь компания уже трижды запустила свой Falcon 9, еще один пуск запланирован на эту неделю.

Напомним, 13 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник "Сич-2-30". Его вывела ракета Falcon 9. Спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" разработали и изготовили специалисты государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре.

Спутник будет наблюдать за использованием земельных, лесных и водных ресурсов. Разработчики утверждают, что он сможет предоставить данные о перемещении военной техники и кораблей.