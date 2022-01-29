SpaceX в 2022 году планирует запустить рекордных 52 ракеты

Это примерно по ракете в неделю.

SpaceX в 2022 году планирует запустить рекордных 52 ракеты
Фото: стоп-кадр

Компания Илона Маска SpaceX хочет запустить 52 ракетные миссии в течение 2022 года. В среднем ей придется отправлять по одной ракете еженедельно. пишет Insider.

Если замысел удастся воплотить в жизнь, то компания побьет собственный прошлогодний рекорд, когда она запустила в космос 31 ракету.

"В течение года у SpaceX запланировано 52 запуска", - заявила астронавтка Сандра Магнус.

За январь компания уже трижды запустила свой Falcon 9, еще один пуск запланирован на эту неделю.

Напомним, 13 января компания SpaceX запустила на орбиту украинский спутник "Сич-2-30". Его вывела ракета Falcon 9. Спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" разработали и изготовили специалисты государственного конструкторского бюро "Южное" в Днепре.

Спутник будет наблюдать за использованием земельных, лесных и водных ресурсов. Разработчики утверждают, что он сможет предоставить данные о перемещении военной техники и кораблей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Видеокарты NVIDIA позволили моделировать поведение живой клетки из миллиардов атомовВидеокарты NVIDIA позволили моделировать поведение живой клетки из миллиардов атомов
META представила универсальную нейросеть, самостоятельно распознающую фото, аудио и видео: новая веха в истории ИИMETA представила универсальную нейросеть, самостоятельно распознающую фото, аудио и видео: новая веха в истории ИИ
Meta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человекMeta представила суперкомпьютер на 6080 ускорителях NVIDIA A100 — он научит ИИ думать как человек
Японцы проложили самый длинный в мире сегмент сверхпроводящего силового кабеляЯпонцы проложили самый длинный в мире сегмент сверхпроводящего силового кабеля
Sony отправит на орбиту камеру в развлекательных и образовательных целяхSony отправит на орбиту камеру в развлекательных и образовательных целях
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX запустила на орбиту украинский спутник "Січ"
SpaceX 13 января выведет на орбиту украинский спутник "Січ"SpaceX 13 января выведет на орбиту украинский спутник "Січ"
SpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействует для пуска и посадки сверхтяжёлой ракеты Super HeavySpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействует для пуска и посадки сверхтяжёлой ракеты Super Heavy
Гори-гори, моя звезда: в 2023 году японцы запустят первый в мире деревянный спутникГори-гори, моя звезда: в 2023 году японцы запустят первый в мире деревянный спутник
SpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 январяSpaceX перенесла запуск украинского спутника на 13 января
SpaceX в сотый раз осуществила мягкую посадку первой ступени ракеты Falcon 9SpaceX в сотый раз осуществила мягкую посадку первой ступени ракеты Falcon 9
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников StarlinkSpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Запуск ракеты Atlas V с военным спутником перенесён из-за утечки горючего в наземном хранилищеЗапуск ракеты Atlas V с военным спутником перенесён из-за утечки горючего в наземном хранилище
Водород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 годуВодород станет основным источником энергии для Южной Кореи к 2050 году
SpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - ШмыгальSpaceX отложила запуск украинского спутника на январь, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости