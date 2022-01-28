У спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связью

В настоящее время спутник осуществил перезагрузку и возобновил свою работоспособность в энергосберегающем режиме.

У украинского спутника "Сич-2-30" на орбите возникли проблемы со связью.

Об этом сообщило государственное предприятие "Конструкторское бюро "Пивденне" имени Михаила Янгеля.

Отмечается, что после обособления космического аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

По данным бюро, ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.

"Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", - уточнили в бюро.

Сообщается, что заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили "Сич-2-1" провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме.

По результатам последующих сеансов связи, случаев отказа бортовой аппаратуры обнаружено не было.

Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами ДП КБ "Пивденне" обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.