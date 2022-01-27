Коронавирус NeoCoV обнаружен в Африке

Ученые обнаружили в ЮАР новый коронавирус, который угрожает человечеству новой пандемией. Инфекция имеет схожие с COVID-19 признаки, что является тревожным сигналом для всего мира.

Новый коронавирус NeoCoV на территории Африки обнаружили китайские ученые, большинство из которых являются сотрудниками Университета Уханя, где в конце 2019 года были обнаружены первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 (COVID-19).

По словам ученых, NeoCoV пока циркулирует внутри популяции летучих мышей, они обладает схожими принципами проникновения в клетки живых организмов с SARS-CoV-2.

Согласно выводам исследователей, новый коронавирус потенциально опасен для человечества и может стать новой болезнью, распространение которой способно спровоцировать масштабную пандемию.

Кроме того, новый коронавирус NeoCoV является близким родственником коронавируса MERS-CoV, который стал причиной вспышки ближневосточного респираторного синдрома в 2010-х годах.

Коронавирус NeoCoV имеет схожий геном с PDF-2180-CoV, оба вируса используют некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2, чтобы попасть в организм летучей мыши. Потенциально NeoCoV может использовать подобный фермент ACE-2 для проникновения в клетки органов человека. Китайские ученые отмечают, что коронавирус SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии COVID-19, использует именно АСЕ-2 для попадания в организм.

Напомним, новый штамм коронавируса "Омикрон" мутировал. Стало известно о трех разновидностях опасного заболевания и их симптомах.