Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса

Марсоход Perseverance Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США избавился от оставшихся двух кусков породы, застрявших в механизме забора образцов грунта. Как сообщает команда миссии Perseverance, освободиться от оставшихся фрагментов удалось с помощью удачного манёвра.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / MSSS

«Когда вы сталкиваетесь с проблемой, иногда лучше сделать шаг назад и избавиться от неё», — рассказали члены миссии во вторник (25 января) в аккаунте Perseverance в Twitter . Они рассказали, что для очистки марсоход въехал задним ходом на камень и резко повернул одно из колёс, встряхнув карусель буровой установки.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Напомним, что проблемы начались 29 декабря в ходе забора шестой пробы марсианского грунта, когда в работе механизма буровой установки Perseverance произошёл сбой. Установив причину — попадание внутрь карусели буровой установки фрагментов породы — учёные после проведения тестов на клоне марсохода на Земле, выполнили аналогичный манёвр на Марсе. Очистка механизма отбора пород проводилась в два этапа. Направив трубку с образцом грунта на открытой стороной к поверхности Марса и встряхивая её в течение 208 секунд, марсоход смог очистить большую часть контейнера. После этого он повернул карусель буровой установки примерно на 75 градусов, а затем вернул её в исходное положение, чтобы избавиться от остатков грунта — двух обломков породы, которые, как предполагается, стали помехой при последнем отборе грунта.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / MSSS

И всё же в механизме оставалось два небольших фрагмента, которые теперь тоже удалили. Вскоре марсоход вновь приступит к дальнейшему отбору образцов грунта на Красной планете.



