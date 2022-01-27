Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон"

На сегодняшний день ученым известно о трех разновидностях штамма коронавируса "Омикрон", которые активно распространяются по всему миру. Все они имеют схожие симптомы, которые к тому же легко перепутать с гриппом.

Стало известно о трех разновидностях штамма коронавируса “Омикрон“: названы симптомы

По словам ученых Базельского университета, основной вариант "Омикрона" называется BA.1, и он является самым популярным. Родственный ему вариант BA.2 относительно быстро распространяется в Дании, Великобритании, Индии и на Филиппинах, а вариант BA.3 пока что самый редкий и неисследованный.

"Омикрон" - это самый неизученный штамм коронавируса, и ученые до сих пор не могут объяснить нехарактерную эволюцию штамма и его происхождение. У штамма "Дельта" было около 100 подвидов, что касается "Омикрона", то не исключено, что не найдется еще четвертая и остальные разновидности.

По данным американских исследователей, вариант коронавируса "Омикрон" очень быстро передается от человека к человеку. Общая симптоматическая картина очень схожа с гриппом. Характерной особенностью "Омикрона" являются боли в ушах. Этот симптом должен вызывать обеспокоенность у тех, кто чувствует признаки простуды.

Если штамм "Дельта" опускался сразу в легкие, то COVID-штамм "Омикрон" поражает верхние дыхательные пути в области носа, рта и ушей. Зачастую у пациентов, которые жалуются на болезненные симптомы во внутреннем ухе, тесты показывают заражение именно "Омикроном".

Ранее сообщалось, как можно отличить “Омикрон“ от гриппа, с которым вирус очень похож по симптоматике.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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