Основатель Amazon нанял нобелевских лауреатов и ведущих ученых для проекта по борьбе со старением

Один из самых богатых людей на планете, основатель компании Amazon Джефф Безос собрал звездную команду ученых, в том числе нобелевских лауреатов, чтобы основать стартап Altos Labs, который будет использовать клеточное перепрограммирование для лечения болезней, травм и инвалидности.

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Смогут ли большие деньги и великие умы победить старение?

Как сообщает The Conservation, основатель Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в стартап Alto Labs., который будет заниматься клеточным перепрограммированием. Компания сосредоточится на биологических технологиях по восстановлению здоровья клеток, их устойчивости к болезным, травмам и даже инвалидности.

Первоначально компания будет базироваться в Сан-Диего и Сан-Франциско в США , а также в Кембридже в Великобритании и Японии. Институт науки займется исследованиями, а Институт медицины будет разрабатывать лекарства.

Первыми участниками проекта стали главный научный сотрудник компании GlaxoSmithkline Хэл Бэррон и бывший старший вице-президент Genentech Энн Ли-Карлон. В состав также вошли нобелевские лауреаты Фрэнсис Арнольд, получившая премию по химии в 2018 году за работу по направленной эволюции ферментов, Дженнифер Дудна, получившая Нобелевскую премию по химии 2020 года за работу над техникой редактирования генов CRISPR, и Дэвид Балтимор, который получил премию по медицине в 1975 году за работу по взаимодействию вирусов с генетическим материалом клеток.

Будет ли проект успешным – пока неизвестно. Великие умы и большие деньги, вероятно, могут сделать новые открытия в области борьбы со старением.



