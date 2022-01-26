В древнеегипетском храме обнаружены две огромные статуи сфинксов. Это изображения фараона Аменхотепа III

 По данным министерства туризма и древностей Египта, местные археологи обнаружили две колоссальные известняковые статуи фараона Аменхотепа III.

В древнеегипетском храме обнаружены две огромные статуи сфинксов. Это изображения фараона Аменхотепа III

Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Кроме сфинксов были обнаружены руины колонн и стен.

Египетско-немецкая археологическая миссия обнаружила статуи, похожие на сфинксов. Они изначально были около 8 метров в длину, их создали для фараона Аменхотепа III, царя 18-й династии, чьё правление (примерно с 1390 г. до н.э. до 1353 г. до н.э.) запомнилось борьбой фараона за мир и процветание, и чьим внуком был Тутанхамон.

Команда обнаружила сфинксов в древней столице Египта Фивах (современный город Луксор) в погребальном храме Аменхотепа III, который древние египтяне называли «Храмом миллионов лет».

Изображения Аменхотепа III в виде сфинксов называются колоссами — это статуи, которые больше, чем человек в натуральную величину. Археологическая миссия — проект по сохранению колоссов Мемнона и храма Аменхотепа III, начавшаяся в 1998 году, — обнаружила ещё и руины колонн и стен в заупокойном храме, которые древние египтяне украсили церемониальными и ритуальными изображениями.

Оба колосса изображают Аменхотепа III в головном уборе, с бородой и объёмным ожерельем, говорится в заявлении Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей Египта. При реставрации была обнаружена надпись на груди одного из колоссов, которая гласила: «Возлюбленный Амона-Ра» — это считается отсылкой к Аменхотепу III.

Миссия обнаружила ещё и три довольно хорошо сохранившиеся статуи могущественной богини Сахмет (или Сехмет), которая изображается в виде женщины с головой льва. Статуи Сахмет располагались у фасада открытого внутреннего двора.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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