NASA TESS передала пятитысячного «кандидата в экзопланеты» на Землю

 Каталог кандидатов в планеты, найденных с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), перешагнул черту в 5000 объектов.

NASA TESS передала пятитысячного «кандидата в экзопланеты» на Землю

NASA

Каталог рос без остановки с 2018 года и достиг круглой цифры в 5 000 возможных экзопланет.

В рамках расширенной миссии TESS наблюдает Северное полушарие и плоскость эклиптики, включая регионы неба, ранее наблюдавшиеся миссиями Kepler и K2. Добавленные в конце декабря объекты относятся к третьему году миссии TESS — с июля 2020 года по июнь 2021 года. TESS повторно наблюдал небо, видимое в Южном полушарии Земли — его же он впервые наблюдал в начале миссии в 2018 году.

Планируемое продление миссии TESS до 2025 года и далее должно открыть еще много новых планет-кандидатов.

Обнаружение новых кандидатов в планеты и добавление их в каталог объектов — лишь первый шаг. В ближайшие месяцы астрономы всего мира изучат каждый из этих объектов, чтобы подтвердить, являются ли они планетами. Каталог же потенциальных экзопланет продолжит расти. На текущий момент из 5000 объектов 175 оказались экзопланетами.

Посмотрите внимательно на карту ниже — все эти 5000 объектов нанесены на карту звёздного неба и наглядно показывают область поиска. NASA TESS ещё есть, куда посмотреть.

NASA TESS передала пятитысячного «кандидата в экзопланеты» на Землю

NASA


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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