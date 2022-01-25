Правда ли, что 3 200 000 000 лет назад Земля была водным миром?

 Ученые из Гарвардского университета исследовали мантию нашей планеты и обнаружили, что в прошлом она была в четыре раза горячее. Это говорит о том, что она не могла удерживать текущее количество воды в себе, а значит, еще до возникновения жизни Земля была покрыта лишь океаном.

Правда ли, что 3 200 000 000 лет назад Земля была водным миром?

Unsplash

Удивительно думать, что когда-то уровень океана был таким высоким, что мог скрыть даже Эверест

Идея о том, что Земля когда-то была водным миром уже давно обсуждается в учеными. Чтобы доказать эту теорию, американские ученые решили изучить мантию планеты. Дело в том, что под землей вода — это соединения гидроксильной группы из атомов кислорода и водорода. Она хранится в «окаменелом» состоянии в двух типах вулканического минерала оливина: вадслеите и рингвудите.

Собрав существующие образцы этих минералов, команда ученых определила, что вадслеит содержит около 3% воды, а рингвудит — около 1%. Далее ученые изучили данные предыдущих работ, которые подвергали эти два минерала интенсивному давлению и разным температурам. Оказалось, что раньше, когда температура мантии была намного выше, эти соединения имели меньшую способность удерживать воду.

Планетолог Цзюньцзе Донг, один из авторов работы, сказал: «Это говорит о том, что вода должна была быть где-то еще. Наиболее вероятным резервуаром для этого являлась поверхность». Но поскольку планета постоянно остывает, минералы глубоко внутри мантии могут удерживать все больше воды, «оголяя» Землю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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