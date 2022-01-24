В ВОЗ предупредили о новых штаммах коронавируса, которые опаснее “Омикрона“

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали заявление о том, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем бушующий по миру "Омикрон".

По словам эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, чем больше заболевание циркулирует - тем больше у него возможностей меняться. О свойствах новых штаммов коронавируса пока не известно, однако можно быть уверенными в том, что они будут более заразными, поскольку каждый следующий штамм - пытается превзойти предыдущий.

Ученые выяснили, что штамм "Омикрон" оказался в 2,9 раза заразнее, чем "Дельта". При этом, летальность и количество осложнений у пациентов, зараженных "Омикроном", ниже.

Эксперт также обратила внимание на необходимость уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия и не допустить перегрузки системы здравоохранения. Месяц назад в ВОЗ заявляли о том, что чтобы остановить "Омикрон", необходимо вакцинировать 70 процентов населения каждой страны. Предложенные гражданам в ряде стран бустерные дозы вакцины только продлевают пандемию, давая коронавирусу возможность распространяться и мутировать в странах, где население не вакцинировано первой и второй дозами.

Как известно, главным симптомом штамма коронавируса "Омикрон" является сильная боль в горле. Остальные симптомы коронавируса, такие как слабость, озноб, повышение температуры, диарея, мышечные боли и насморк при омикроне появляются реже.

Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости "Омикроном" прогнозируется уже во второй половине февраля.