Японцы проложили самый длинный в мире сегмент сверхпроводящего силового кабеля

По данным японских источников, в префектуре Миядзаки подрядчик протянул самый длинный в мире сегмент сверхпроводящего силового кабеля для передачи электричества почти с нулевыми потерями. Кабель охлаждается сравнительно недорогим жидким азотом, а его длина составляет 1,5 км. Перевод электроснабжения поездов на сверхпроводящие кабели позволит сохранить средства на обслуживание силовых подстанций и избежать затрат на компенсацию потери мощности.

Источник изображения: Kotaro Fukuoka/Nikkei

Сверхпроводимость в энергетике — это назревшее решение. Потребление и нагрузки растут, что также увеличивает потери. Новый класс материалов с высокотемпературной сверхпроводимостью позволяет вместо жидкого гелия использовать для охлаждения сравнительно недорогой жидкий азот, который позволяет охлаждать кабель до температуры –196 °C. Затраты на охлаждение компенсируются выигрышем от предотвращения потерь уже с 1-км сегмента кабеля, что должно найти подтверждение при эксплуатации опытного сегмента.

Кроме того, сегодня для компенсации потерь на каждые 3 км силового кабеля необходимо строить подстанцию, эксплуатация каждой из которых обходится японским железнодорожным компаниям до $170 тыс. ежегодно. Суммы набегают приличные, плюс 4 % от прямых потерь электричества в кабелях на всех магистралях. Тем самым переход на сверхпроводящее снабжение сулит прямые выгоды для всех.

Проблемами передачи электричества по сверхпроводящим кабелям заняты во всех ведущих странах. В ноябре прошлого года в Китае завершены работы по прокладке 1,2-км сегмента силового сверхпроводящего кабеля. Существует проект прокладки 2,5-км сверхпроводящего кабеля для соединения малого энергокольца Санкт-Петербурга. Под Мюнхеном в прошлом году начали прокладывать 12-км сверхпроводящую энерготрассу, а также ряд других проектов.



