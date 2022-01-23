Японцы проложили самый длинный в мире сегмент сверхпроводящего силового кабеля

Японцы проложили самый длинный в мире сегмент сверхпроводящего силового кабеля

По данным японских источников, в префектуре Миядзаки подрядчик протянул самый длинный в мире сегмент сверхпроводящего силового кабеля для передачи электричества почти с нулевыми потерями. Кабель охлаждается сравнительно недорогим жидким азотом, а его длина составляет 1,5 км. Перевод электроснабжения поездов на сверхпроводящие кабели позволит сохранить средства на обслуживание силовых подстанций и избежать затрат на компенсацию потери мощности.

Источник изображения: Kotaro Fukuoka/Nikkei

Сверхпроводимость в энергетике — это назревшее решение. Потребление и нагрузки растут, что также увеличивает потери. Новый класс материалов с высокотемпературной сверхпроводимостью позволяет вместо жидкого гелия использовать для охлаждения сравнительно недорогой жидкий азот, который позволяет охлаждать кабель до температуры –196 °C. Затраты на охлаждение компенсируются выигрышем от предотвращения потерь уже с 1-км сегмента кабеля, что должно найти подтверждение при эксплуатации опытного сегмента.

Кроме того, сегодня для компенсации потерь на каждые 3 км силового кабеля необходимо строить подстанцию, эксплуатация каждой из которых обходится японским железнодорожным компаниям до $170 тыс. ежегодно. Суммы набегают приличные, плюс 4 % от прямых потерь электричества в кабелях на всех магистралях. Тем самым переход на сверхпроводящее снабжение сулит прямые выгоды для всех.

Проблемами передачи электричества по сверхпроводящим кабелям заняты во всех ведущих странах. В ноябре прошлого года в Китае завершены работы по прокладке 1,2-км сегмента силового сверхпроводящего кабеля. Существует проект прокладки 2,5-км сверхпроводящего кабеля для соединения малого энергокольца Санкт-Петербурга. Под Мюнхеном в прошлом году начали прокладывать 12-км сверхпроводящую энерготрассу, а также ряд других проектов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Искусственный лист оказался эффективнее природногоИскусственный лист оказался эффективнее природного
Впервые в истории человеку пересадили две свиные почкиВпервые в истории человеку пересадили две свиные почки
Жизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излученияЖизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излучения
META представила универсальную нейросеть, самостоятельно распознающую фото, аудио и видео: новая веха в истории ИИMETA представила универсальную нейросеть, самостоятельно распознающую фото, аудио и видео: новая веха в истории ИИ
Украинские полярники посчитали пингвинов, живущих возле "Академика Вернадского"Украинские полярники посчитали пингвинов, живущих возле "Академика Вернадского"
Блок рекламы


Похожие новости
В США впервые в мире человеку пересадили сердце свиньиВ США впервые в мире человеку пересадили сердце свиньи
Гори-гори, моя звезда: в 2023 году японцы запустят первый в мире деревянный спутникГори-гори, моя звезда: в 2023 году японцы запустят первый в мире деревянный спутник
В Турции опробовали первый в мире беспилотник с лазерным оружиемВ Турции опробовали первый в мире беспилотник с лазерным оружием
В Британском музее покажут старейшую в мире карту звездВ Британском музее покажут старейшую в мире карту звезд
Китайское чудо: первая в мире ручная лазерная винтовкаКитайское чудо: первая в мире ручная лазерная винтовка
Японцы придумали устройство, которое изменяет вес бокала в руке - оказалось, что вино из него пить намного вкуснееЯпонцы придумали устройство, которое изменяет вес бокала в руке - оказалось, что вино из него пить намного вкуснее
В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтереВ Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере
IBM представила самый производительный квантовый компьютер в ЕвропеIBM представила самый производительный квантовый компьютер в Европе
В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3
Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальнийМарсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний
Последние новости
Подгружаем последние новости