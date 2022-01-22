Спутники Starlink портят каждый пятый снимок Паломарской обсерватории

Несмотря на обилие космических телескопов, большая часть астрономических исследований выполняется всё же на наземном оборудовании. Как у учёных, так и у астрономов-любителей, растёт обеспокоенность увеличением числа спутников на низкой околоземной орбите, ставших помехой их работе. Больше всего проблем якобы создают аппараты SpaceX Starlink.

Источник изображения: ZTF

Астрономы провели исследование воздействия спутников на качество снимков, сделанных астрономами с помощью камер и телескопов, использовав 48-дюймовый телескоп Шмидта частно-государственного объединения Zwicky Transient Facility (ZTF), установленный в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института.

Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters и в основном сосредоточено на влиянии микро-спутников Starlink компании SpaceX на астрономические наблюдения. Эти спутники отражают солнечный свет на рассвете и в сумерках, мерцают и создают полосы на фотографиях — почти на каждом пятом снимке, сделанном во время астрономических сумерек (период времени после заката и перед восходом Солнца), видны полосы от спутника. Астрономические наблюдения, проводимые в этот период, в основном используются для обнаружения астероидов на околоземной орбите.

В настоящее время космическая группировка Starlink состоит из около 2000 спутников. Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обещает, что к 2027 году на орбите будет 10 000 спутников Starlink, а это означает, что практически на всех снимках ZTF, сделанных в период астрономические сумерек, будут видны полосы от спутников.

«В 2019 году эта (проблема) касалась 0,5 % сумеречных изображений, а сейчас — почти 20 %, — говорится в заявлении ведущего автора исследования, доктора Пшемека Мроза (Przemek Mr?z) из Варшавского университета. — Мы не ожидаем, что спутники Starlink повлияют на несумеречные изображения, но если спутниковая группировка другой компании появится на более высоких орбитах, это может вызвать проблемы и для наблюдений вне сумерек».

В настоящее время спутники влияют примерно на 0,1 % пикселей на изображениях, сделанных в период сумерек. Астрономы считают, что решить проблему могут помочь программные решения: от предотвращения попадания спутников в поле зрения до оценки того, какие наблюдения были искажены из-за их влияния, и уменьшения негативных последствий от этого.

SpaceX оснастила свои новые микро-спутники солнцезащитными козырьками, что позволило снизить яркость отражаемого ими света в 4,6 раза, хотя по мнению астрономов, этого недостаточно.

Команда учёных подчеркнула, что цифры, указанные в их исследовании, относятся к системе ZTF, а более чувствительная аппаратура, такая, как строящаяся в Чили обсерватория имени Веры Рубин, скорее всего, пострадает от спутников ещё в большей степени.



