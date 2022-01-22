Спутники Starlink портят каждый пятый снимок Паломарской обсерватории

Спутники Starlink портят каждый пятый снимок Паломарской обсерватории

Несмотря на обилие космических телескопов, большая часть астрономических исследований выполняется всё же на наземном оборудовании. Как у учёных, так и у астрономов-любителей, растёт обеспокоенность увеличением числа спутников на низкой околоземной орбите, ставших помехой их работе. Больше всего проблем якобы создают аппараты SpaceX Starlink.

Источник изображения: ZTF

Астрономы провели исследование воздействия спутников на качество снимков, сделанных астрономами с помощью камер и телескопов, использовав 48-дюймовый телескоп Шмидта частно-государственного объединения Zwicky Transient Facility (ZTF), установленный в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института.

Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters и в основном сосредоточено на влиянии микро-спутников Starlink компании SpaceX на астрономические наблюдения. Эти спутники отражают солнечный свет на рассвете и в сумерках, мерцают и создают полосы на фотографиях — почти на каждом пятом снимке, сделанном во время астрономических сумерек (период времени после заката и перед восходом Солнца), видны полосы от спутника. Астрономические наблюдения, проводимые в этот период, в основном используются для обнаружения астероидов на околоземной орбите.

В настоящее время космическая группировка Starlink состоит из около 2000 спутников. Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обещает, что к 2027 году на орбите будет 10 000 спутников Starlink, а это означает, что практически на всех снимках ZTF, сделанных в период астрономические сумерек, будут видны полосы от спутников.

«В 2019 году эта (проблема) касалась 0,5 % сумеречных изображений, а сейчас — почти 20 %, — говорится в заявлении ведущего автора исследования, доктора Пшемека Мроза (Przemek Mr?z) из Варшавского университета. — Мы не ожидаем, что спутники Starlink повлияют на несумеречные изображения, но если спутниковая группировка другой компании появится на более высоких орбитах, это может вызвать проблемы и для наблюдений вне сумерек».

В настоящее время спутники влияют примерно на 0,1 % пикселей на изображениях, сделанных в период сумерек. Астрономы считают, что решить проблему могут помочь программные решения: от предотвращения попадания спутников в поле зрения до оценки того, какие наблюдения были искажены из-за их влияния, и уменьшения негативных последствий от этого.

SpaceX оснастила свои новые микро-спутники солнцезащитными козырьками, что позволило снизить яркость отражаемого ими света в 4,6 раза, хотя по мнению астрономов, этого недостаточно.

Команда учёных подчеркнула, что цифры, указанные в их исследовании, относятся к системе ZTF, а более чувствительная аппаратура, такая, как строящаяся в Чили обсерватория имени Веры Рубин, скорее всего, пострадает от спутников ещё в большей степени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Спутники Starlink портят каждый пятый снимок Паломарской обсерваторииСпутники Starlink портят каждый пятый снимок Паломарской обсерватории
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