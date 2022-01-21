Впервые в истории человеку пересадили две свиные почки

В Соединенных Штатах медикам впервые в истории удалось пересадить человеку сразу две свиные почки. Геном свиньи перед трансплантацией претерпел коррекцию: из него изъяли участки, вызывающие отторжение со стороны иммунной системы человека.

Об этом сообщает American Journal of Transplantation.

Ученым удалось пересадить сразу две свиные почки 57-летнему Джеймсу Парсонсу из Алабамы, который впал в кому. Мозг мужчины умер, но до этого он успел пожертвовать свое тело и органы во благо науки. Медикам пришлось получить согласие его родственников на проведение экспериментальной операции.

Операция прошла удачно. Оба органа прижились и уже через полчаса после хирургической операции начали очищать кровь от токсинов.

По данным издания, почки являются наиболее востребованными органами: более 800 тыс. человек в США живут с почечной недостаточностью, однако в год производится лишь около 25 тыс. трансплантаций.

Медики надеются, что благодаря такой трансплантации ежегодно можно будет спасать жизнь нескольких сотен тысяч пациентов, умирающих из-за отсутствия доноров для пересадки почек.

Ранее сообщалось, что в США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи. Врачи утверждали, что это единственный шанс 57-летнего Дэвида Беннета на выживание – без пересадки его ждала бы неизбежная смерть.

Впоследствии стало известно, что Дэвид Беннет в 1988 году семь раз ударил ножом мужчину, оставив его парализованным на всю жизнь. Сестра раненого Эдварда Шумахера рассказала, что ее брат скончался в 2007 году после двух десятилетий медицинских осложнений, связанных с нападением.

По словам Лесли Шумахер Дауни, нападение произошло в апреле 1988 года, когда жена Беннета сидела на коленях у Шумахера, которому было 22 года. В порыве ревности Беннетт несколько раз ударил Шумахера ножом в спину.

Беннет был признан виновным в побоях и ношении скрытого оружия и приговорен к 10 годам заключения.