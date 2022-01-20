Украинские полярники посчитали пингвинов, живущих возле "Академика Вернадского"

Биологи насчитали почти 3 тысячи пингвинов – 2310 взрослых и 599 птенцов.

Украинские полярники посчитали пингвинов, живущих возле "Академика Вернадского"
Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Украинские полярники посчитали пингвинов, живущих на острове Галиндез возле станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Отмечается, что биологи насчитали около 3 тысяч пингвинов – 2310 взрослых и 599 птенцов.

"Сегодня, в День осведомленности о пингвинах, рассказываем вам, сколько этих животных уже живет на нашем острове Галиндез.

На днях биологи 26-й УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисоседов!", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. В первую очередь акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище (напоминаем, что эти птицы питаются крилем). Свою роль сыграли и рекордные снегопады: хоть пингвины приспособлены к этому, но все же были засыпаны гнезда. Плюс традиционные приступы хищников. Поэтому количество малышей меньше, чем в предыдущие годы.

Основной вид на этом острове – Субантарктические пингвины, которых еще называют дженту (gentoo) или даже "осли" - за характерный крик, звучащий почти круглосуточно. Они массово возвращаются к "Вернадскому" весной на брачный сезон.

Напомним, в начале декабря у украинской полярной станции "Академик Вернадский" родились первые малыши пингвинов. Один – на мысе Марина, вблизи станции, а другой – на мысе Пингвин Поинт.

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