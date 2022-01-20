Украинские полярники посчитали пингвинов, живущих возле "Академика Вернадского"

Украинские полярники посчитали пингвинов, живущих на острове Галиндез возле станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Отмечается, что биологи насчитали около 3 тысяч пингвинов – 2310 взрослых и 599 птенцов.

"Сегодня, в День осведомленности о пингвинах, рассказываем вам, сколько этих животных уже живет на нашем острове Галиндез.

На днях биологи 26-й УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисоседов!", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. В первую очередь акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище (напоминаем, что эти птицы питаются крилем). Свою роль сыграли и рекордные снегопады: хоть пингвины приспособлены к этому, но все же были засыпаны гнезда. Плюс традиционные приступы хищников. Поэтому количество малышей меньше, чем в предыдущие годы.

Основной вид на этом острове – Субантарктические пингвины, которых еще называют дженту (gentoo) или даже "осли" - за характерный крик, звучащий почти круглосуточно. Они массово возвращаются к "Вернадскому" весной на брачный сезон.

Напомним, в начале декабря у украинской полярной станции "Академик Вернадский" родились первые малыши пингвинов. Один – на мысе Марина, вблизи станции, а другой – на мысе Пингвин Поинт.