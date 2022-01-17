Искусственный лист оказался эффективнее природного

 В 2016 году исследователи из Гарвардского университета создали новую версию бионического листа, который может превращать свет в биомассу с эффективностью, превышающей эффективность растений в десять раз. Статья ученых опубликована в журнале Science.

Искусственный лист оказался эффективнее природного

Повышения эффективности ученым удалось добиться с помощью замены никель-молибден-цинкового катализатора, который при использовании при получении водорода в качестве побочного продукта создавал активные формы кислорода, разрушавшие ДНК бактерий. Чтобы избежать этого, исследователям приходилось запускать систему при более высоком напряжении, что снижало общую эффективность системы.

«Для этой работы мы разработали новый катализатор на основе кобальта и фосфора, который не производит реактивных форм кислорода. Это позволило снизить нам напряжение, что привело к резкому росту эффективности», — комментирует один из авторов работы.

В будущем ученые планируют повысить эффективность данного устройства для того, чтобы использовать его в развивающихся странах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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