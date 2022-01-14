С украинским спутником "Сич" установлена устойчивая связь

Все его бортовые системы работают в штатном режиме.

С украинским спутником "Сич" установлена устойчивая связь
Фото: 112 Украина

Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи со спутником "Січ-2-30", который сегодня запустила на орбиту компания SpaceX Илона Маска.

Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"С удовольствием сообщаю, что Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником "Січ-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту. В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все бортовые системы работают в штатном режиме", - написал Зеленский.

Президент отметил, что полученные благодаря "Січ-2-30" данные будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Напомним, что создание космической системы дистанционного зондирования Земли "Сич" предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

В начале февраля прошлого года президент Владимир Зеленский поставил задачу запустить спутник именно в 2021 году. Его собирались приурочить к 30-летию независимости Украины. Впоследствии запуск был перенесен на начало 2022 года.

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