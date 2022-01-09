Google запустила проект Ripple для расширения сферы применения крошечных радаров

Google запустила проект Ripple для расширения сферы применения крошечных радаров

Google намерена расширить область использования крошечных радиолокационных чипов. Хотя радар Soli, использовавшийся в фирменных смартфонах Pixel, трудно назвать удачным решением, Google запустила API Ripple с открытым исходным кодом, который должен помочь перенести эту технологию за пределы экосистемы Google. Предполагается, что разные компании будут использовать упомянутый API-интерфейс для интеграции малых радаров в свою продукцию.

Источник изображения: The Verge

Ripple поддерживается Ассоциацией потребительских технологий, являющейся организатором ежегодных выставок CES. При этом проект Ripple на Github имеет множество ссылок на Google. Похоже, что он представляет собой ребрендинг Standard Radar API, который Google выпустила около года назад. Миниатюрные радары могут использоваться для обнаружения присутствия людей поблизости, бесконтактного управления устройствами без использования микрофона и многого другого.

Согласно имеющимся данным, среди компаний, проявивших заинтересованность в отношении проекта Ripple, присутствуют Ford и Amazon. Автопроизводитель не спешит раскрывать свои планы относительно использования миниатюрных радаров (в прошлом такие радиолокационные чипы присутствовали в системе помощи водителю Ford Co-Pilot 360), тогда как Amazon изучает возможность использования радара для отслеживания качества сна. Конечная цель проекта Ripple заключается в разработке открытого стандарта радиолокационного API для взаимодействия аппаратного и программного обеспечения, а также ускорении роста приложений для потребительского сегмента.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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