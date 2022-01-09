Google запустила проект Ripple для расширения сферы применения крошечных радаров

Google намерена расширить область использования крошечных радиолокационных чипов. Хотя радар Soli, использовавшийся в фирменных смартфонах Pixel, трудно назвать удачным решением, Google запустила API Ripple с открытым исходным кодом, который должен помочь перенести эту технологию за пределы экосистемы Google . Предполагается, что разные компании будут использовать упомянутый API-интерфейс для интеграции малых радаров в свою продукцию.

Источник изображения: The Verge

Ripple поддерживается Ассоциацией потребительских технологий, являющейся организатором ежегодных выставок CES. При этом проект Ripple на Github имеет множество ссылок на Google . Похоже, что он представляет собой ребрендинг Standard Radar API, который Google выпустила около года назад. Миниатюрные радары могут использоваться для обнаружения присутствия людей поблизости, бесконтактного управления устройствами без использования микрофона и многого другого.

Согласно имеющимся данным, среди компаний, проявивших заинтересованность в отношении проекта Ripple, присутствуют Ford и Amazon. Автопроизводитель не спешит раскрывать свои планы относительно использования миниатюрных радаров (в прошлом такие радиолокационные чипы присутствовали в системе помощи водителю Ford Co-Pilot 360), тогда как Amazon изучает возможность использования радара для отслеживания качества сна. Конечная цель проекта Ripple заключается в разработке открытого стандарта радиолокационного API для взаимодействия аппаратного и программного обеспечения, а также ускорении роста приложений для потребительского сегмента.



