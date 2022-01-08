Изучением мозга водителей заняты многие японские автопроизводители — это поможет улучшить ИИ автопилотов

Мы уже сообщали, что компания Honda Motor изучает активность мозга водителей для анализа ошибок в аварийных ситуациях. Оказалось, этим заняты и другие ведущие японские автопроизводители. Компании Nissan, Mitsubishi, Toyota также занимаются распознаванием активности различных участков мозга человека во время вождения, надеясь таким образом научить автопилот автомобилей помогать водителю избегать аварийных ситуаций и даже автоматически их предотвращать.

Источник изображения: Kotaro Abe

Глобальной целью компании Honda Motor является исключение к 2050 году аварий со смертельными случаями с участием машин и мотоциклов её производства. Ближней целью Honda стало создание системы предупреждения водителя об опасных ситуациях на дороге. Изучение активности мозга водителя с использованием сканеров МРТ во время езды на симуляторе даёт возможность оценивать внимательность водителя к деталям дорожной обстановки.

Например, внимание водителя может быть приковано к пешеходу на переходе, а движение велосипедиста он может не заметить, хотя тот будет в его поле зрения. В такой ситуации автопилот даст знать об опасности, сильнее затянув ремень безопасности. И лишь переключение внимания на велосипедиста даст автопилоту понять, что водитель в курсе обстановки, после чего ремень будет автоматически ослаблен. Подобная чувствительность к активности мозга выглядит фантастикой, но компания намерена реализовать подобные механизмы в своих машинах после 2025 года.

Бортовые системы автомобилей в представлении разработчиков научатся распознавать мыслительные процессы в головах водителей и предугадывать их действия, где подсказывая правильную стратегию вождения, а где помогая взять ситуацию под контроль. Сложность решения задачи неимоверная, помноженная на то, что каждый по-разному оценивает ситуацию и при этом задействует отличающиеся отделы мозга.

По данным Mitsubishi Research Institute, к 2024 году мировой рынок «мозговых» технологий, сочетающих технологии и нейробиологию, вырастет до 5 трлн иен ($43 млрд). Прежде всего, это здравоохранение и медицинское обслуживание с долей рынка до 80 %, но на долю немедицинского сектора и, в частности, автомобильного придётся 20 % или почти 1 трлн иен.

Компания Nissan с помощью гарнитуры надеется распознавать и устранять довольно частую ошибку, когда водитель путает педаль тормоза и газа. Бортовые системы учатся различать намерения водителя нажать на одну или другую педаль применительно к ситуации на дороге и предотвращать ошибочные действия. Аналогичным образом компания рассчитывает держать дистанцию между движущимися в потоке машинами, если водитель начинает чувствовать себя некомфортно при сближении с идущей впереди машиной.

Подобными исследованиями занимаются в Toyota Motor совместно с исследователями Riken Brain Science Center. В Европе за такими же работами замечена компания Mercedes-Benz. Ветераны автомобильной отрасли не хотят уступать молодым игрокам вроде компании Tesla, которая славится своими автопилотами. К автопилотам Tesla тоже есть вопросы, но она ушла вперёд и тем же японцам приходится догонять её всеми возможными способами.



