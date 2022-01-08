Обнаруженная китайским луноходом «таинственная хижина» оказалась всего лишь камнем

Обнаруженная китайским луноходом «таинственная хижина» оказалась всего лишь камнем

Загадочный объект, обнаруженный около месяца назад китайским ровером «Юйту-2» на обратной стороне Луны и прозванный «таинственной хижиной», оказался просто камнем. Мистикам и конспирологам придётся ждать новых подобных событий.

Источник изображений: weixin.qq.com

Объект, который действительно отдалённо напоминал хижину и, как казалось, имел близкую к кубической форму, на поверку оказался небольшим камнем, лежащим на краю кратера — просто на первом снимке с лунохода он казался несколько крупнее и загадочнее. Истинную природу объекта ровер раскрыл, просто немного к нему приблизившись.

Обнаруженная китайским луноходом «таинственная хижина» оказалась всего лишь камнем

Впрочем, и это ещё не всё. Из-за своей забавной формы объект получил новое прозвище — «нефритовый кролик». Если включить воображение, камень действительно напоминает кролика, сидящего перед парой морковок. Примечательно, что название лунохода «Юйту-2» переводится с китайского как «нефритовый кролик» — получается, что аппарат встретил на Луне свой собственный талисман.

Луноход прибыл на спутник Земли с посадочным модулем «Чанъэ-4» в 2019 году, и это первый аппарат, который исследует обратную сторону Луны. Однако та не всегда тёмная, поэтому «Юйту-2» работает на солнечной энергии, иногда отключаясь в ожидании восхода. По этой причине на выяснение природы загадочного объекта потребовалось некоторое время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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